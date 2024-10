Kraftpaule-Macher Thorsten Schwämmle holt das Tempus aus dem Dornröschenschlaf. Unter seiner Leitung wird die verglaste Location im Haus der Geschichte zur charmanten Mischung aus Café, Bistro und Bar – mit Frühstück, Lunch, Tacos, Craft Beer und lokalen Weinen.

Björn Springorum 11.10.2024 - 06:00 Uhr

Was die räumliche Nähe von Staatstheater, Württembergischer Kunstverein, Haus der Geschichte und Staatsgalerie unter "Kulturmeile" so großspurig umfassen soll, ist in Wirklichkeit ein Ödland, das man als Stuttgarter:in eigentlich nur durchquert oder gezielt ansteuert, um schnell in einem der Häuser zu verschwinden.