Sechs Kinder, häusliche Gewalt, ein Kontaktverbot – und dann ein tödlicher Angriff: Ein 37-Jähriger soll seine Ehefrau erstochen haben. Das Paar war erst wenige Wochen wiedervereint.
25.03.2026 - 12:00 Uhr
Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Mutter im oberbayerischen Krailling wird ihr Ehemann des Mordes angeklagt. Darüber hinaus wirft die Anklage dem 37-Jährigen vor, nicht nur für die drei gemeinsamen, sondern auch für drei nicht aus der Ehe stammende Kinder in betrügerischer Absicht Sozialleistungen beantragt zu haben.