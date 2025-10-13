Krankenhaus Leonberg „Wichtiges Signal“ – Millionen-Finanzspritze sichert vorerst die Klinik-Zukunft
Nach langem politischen Tauziehen fließen jetzt doch Gelder für die Sanierung. Die Notaufnahme und die Geriatrie werden erweitert.
Mit dem politischen Segen des Kreistages im Rücken hat Michael Beier schon große Pläne. Der Direktor des Krankenhauses in Leonberg will noch in diesem Jahr mit ersten Umbauten starten. Das bisherige Herzkatheterlabor wird zu einem ambulanten Operationssaal. „Im Gegensatz zu einem normalen OP können wir hier mit schlankeren Strukturen arbeiten“, sagt der Intensivmediziner, der in Personalunion den kompletten Klinikstandort verantwortet und zudem Chefarzt der Zentralen Notaufnahme ist.