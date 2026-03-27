Krankenhauslandschaft in Bewegung: Fusion mit den Medius Kliniken? Klinikum Esslingen am Scheideweg

Als der Chef des Esslinger Klinikums Matthias Ziegler im Januar einen Ausblick auf das neue Jahr wagte, war er sicher: „2026 wird für uns ein Jahr der Weichenstellungen.“ Dass damit nicht nur die bauliche Weiterentwicklung des Klinikums gemeint war, ist nun klar: In einer gemeinsamen Pressekonferenz haben Landrat Marcel Musolf und der Esslinger OB Matthias Klopfer am Freitag angekündigt, dass beide Seiten „einen Zusammenschluss des Klinikums Esslingen mit den Medius Kliniken in alleiniger Trägerschaft des Landkreises“ prüfen wollen. Bereits 2014 war eine Fusion angestrebt, vom Kartellamt jedoch wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken untersagt worden. Diesmal rechnen Landrat und OB nicht damit, dass ihnen die Wettbewerbshüter Steine in den Weg legen werden.