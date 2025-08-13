Während ihre Freunde viel Freizeit genießen, durchläuft Lea Seidel aus Ludwigsburg nun eine Chemotherapie. Sie hat nicht nur Angst um ihre Gesundheit, sondern auch finanzielle Sorgen.
Ihre Kommilitonen an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg genießen gerade die Freiheiten der vorlesungsfreien Zeit. Lea Seidel kämpft ums Überleben. Bei der 22-jährigen Studentin wurde Krebs im fortgeschrittenen Stadium festgestellt. Neben der Angst um ihre Gesundheit plagen sie nun auch finanzielle Sorgen.