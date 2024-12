Kreditausfälle können für Banken gefährlich werden. Die LBBW sorgte frühzeitig vor. Wie sieht Vorstandschef Rainer Neske die Problematik?

red/dpa/lsw 26.12.2024 - 11:42 Uhr

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) stellt sich auf mehr Risiken bei Krediten ein, weil keine konjunkturelle Erholung in Sicht ist. Vorstandschef Rainer Neske sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart: „Die LBBW rechnet mit weiteren Kreditausfällen. Doch die Bank steht gut da und wir haben uns in der Risikovorsorge entsprechend aufgestellt. Deswegen sehe ich keinen Anlass zu Beunruhigung.“ Man habe in den letzten drei Jahren erhebliche Risikovorsorge gebildet.