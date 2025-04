Wegen der Trockenheit führen die Seen im Land Niedrigwasser. Das bekommt ein Schwarzwaldurlauber deutlich zu spüren. Der schlammige freiliegende Seegrund will den Mann nicht mehr freigeben.

Ein Schwarzwaldurlauber ist bei Niedrigwasser am Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) im Schlamm stecken geblieben. Rettungskräfte bargen den 47-Jährigen unverletzt aus dem Morast, wie die Polizei mitteilte. Rettungshubschrauber, Feuerwehr, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und Rotes Kreuz waren im Einsatz. Nach einer Versorgung vor Ort konnte der Mann in sein Hotel zurückkehren.

Spaziergänger kann sich nicht befreien

Der Urlauber hatte am Vormittag einen Spaziergang um den See gemacht. Laut Polizei ist der Wasserstand dort zurzeit so niedrig, dass der morastige Seegrund teils frei liegt und sich das Ufer weit von den Wanderwegen zurückgezogen hat. Als der Mann zum See laufen wollte, blieb er im Morast stecken und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.