Kreis Esslingen “Dachte, es ist Werbung“ – Altbacher hat die Chance auf eine Million Euro
Beim Millionenevent der Süddeutschen Klassenlotterie könnte Michael Schlenker aus Altbach bald zum Millionär werden. Wie fühlt man sich vor so einem Event?
Beim Millionenevent der Süddeutschen Klassenlotterie könnte Michael Schlenker aus Altbach bald zum Millionär werden. Wie fühlt man sich vor so einem Event?
Er ist ganz nah dran: Beim nächsten Millionenevent der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) am 17. April im bayerischen Regensburg hat Michael Schlenker aus Altbach die Chance, als einer von 20 Kandidaten eine Million Euro steuerfrei zu gewinnen. Die Teilnehmer wurden aus allen SKL-Losbesitzerinnen und -besitzern in ganz Deutschland per Zufallsgenerator ausgewählt. Und selbst wenn es nicht der Hauptgewinn wird, erhält der 77-Jährige eine Gewinnsumme von mehreren Tausend Euro.