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Kreis Esslingen “Dachte, es ist Werbung“ – Altbacher hat die Chance auf eine Million Euro

Kreis Esslingen: “Dachte, es ist Werbung“ – Altbacher hat die Chance auf eine Million Euro
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Einer oder eine von 20 wird wird am Freitag Millionär. Foto: GKL Christian Boehm

Beim Millionenevent der Süddeutschen Klassenlotterie könnte Michael Schlenker aus Altbach bald zum Millionär werden. Wie fühlt man sich vor so einem Event?

Er ist ganz nah dran: Beim nächsten Millionenevent der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) am 17. April im bayerischen Regensburg hat Michael Schlenker aus Altbach die Chance, als einer von 20 Kandidaten eine Million Euro steuerfrei zu gewinnen. Die Teilnehmer wurden aus allen SKL-Losbesitzerinnen und -besitzern in ganz Deutschland per Zufallsgenerator ausgewählt. Und selbst wenn es nicht der Hauptgewinn wird, erhält der 77-Jährige eine Gewinnsumme von mehreren Tausend Euro.

 

Er freue sich dabei zu sein, sagt Schlenker. Viele Jahre habe er bereits ein Dauerlos. „Ein bisschen Glück kann jeder gebrauchen“, habe er sich beim Kauf der Lose gedacht. Einen großen Betrag habe er aber bislang noch nicht gewonnen. „So eine Chance habe ich noch nie gehabt“, sagt er über das Event am kommenden Freitag.

An das Gefühl der Überraschung, als er die Nachricht per Brief über die Teilnahme an der Endrunde erhielt, kann er sich noch gut erinnern. „Dabei habe ich zunächst gedacht, dass es ein Werbeschreiben ist“, berichtet Schlenker. Erst beim genaueren Durchlesen des Schreibens sei ihm die Bedeutung klar geworden.

Am Freitag entscheidet sich, ob er Millionär wird

Zum Event an diesem Freitag wird ihn eines seiner drei Kinder begleiten. „Ich bin gespannt, was auf mich zukommt“, sagt Schlenker. Eine besondere Vorbereitung auf den Tag gebe es nicht.

Beruflich war Michael Schlenker viele Jahre als Lehrer für Geschichte, Latein und Politik an einem Gymnasium in Stuttgart tätig, zuletzt als Studiendirektor. Hier rührt sicherlich auch seine Begeisterung für politische und geschichtliche Bücher her, in denen er heute noch gerne schmökert. Fernsehen spielt für ihn eine eher untergeordnete Rolle. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wenn „Eisenbahnromantik“ über den Bildschirm läuft, schaut er mit großer Begeisterung zu.

Noch keine Pläne für möglichen Millionengewinn

Mit voller Leidenschaft dabei ist er auch, wenn es um Musik geht. Viele Jahre war er Gitarrist in der Band „Souls“. Die Musik prägt ihn bis heute: Mit seiner Mundharmonika spielt er noch immer mit großer Leidenschaft, und auch Konzerte besucht er regelmäßig – zuletzt im Bereich Pop. Besonders wohl fühlt er sich in Clubs, in denen Blues und Jazz erklingen.

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Große Pläne knüpft Michael Schlenker bisher nicht an einen möglichen Gewinn. „Ich mache mir noch keine Gedanken“, sagt er am Montag am Telefon. Er habe bereits in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt, alle Kontinente zu bereisen, verrät er. Auch größere Anschaffungen stehen nicht auf dem Programm. „Ich werde mein Leben nicht wesentlich umstellen“, ist sich der Senior sicher – auch nicht mit einer Million Euro mehr auf dem Konto. Glück bedeutet für ihn, wenn seine Liebsten glücklich sind, gut miteinander auskommen, ihren Weg in der Welt finden und gesund bleiben.

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