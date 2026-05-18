Als ein 48-Jähriger mit seinem Mercedes in Denkendorf an einer Ampel steht, gerät sein Auto in Brand. Die Feuerwehr rückt mit 28 Einsatzkräften aus.

Annika Mayer 18.05.2026 - 17:00 Uhr

Ein Mercedes ist am frühen Morgen in der Friedrichstraße in Denkendorf (Kreis Esslingen) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, geriet das Fahrzeug gegen 5.55 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand, nachdem der Fahrer an einer Ampel stand. Der 48-jährige Fahrer konnte gerade noch sein Fahrzeug unverletzt verlassen.