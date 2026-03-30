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Kreis Esslingen Neue Preise: Eintritt ins Freilichtmuseum Beuren wird teurer

, aktualisiert am 30.03.2026 - 16:01 Uhr
Kreis Esslingen: Neue Preise: Eintritt ins Freilichtmuseum Beuren wird teurer
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Das Freilichtmuseum Beuren ist am Sonntag in die neue Saison gestartet (Archivfoto). Foto: Rudel

Das Freilichtmuseum Beuren ist in die neue Saison gestartet - mit neuen Tarifen. Der Esslinger Kreistag hat kurz zuvor höhere Eintrittspreise beschlossen.

Reporter: Elke Hauptmann (eh)

Das Freilichtmuseum Beuren ist in die neue Saison gestartet - mit neuen Eintrittspreisen. Der Esslinger Kreistag hat kurz zuvor mit breiter Mehrheit neue Tarife beschlossen. Die Besucher müssen demnach etwas tiefer in die Tasche greifen als noch im vergangenen Jahr.

 

Für Erwachsene steigt der Eintrittspreise um 1,50 Euro auf zehn Euro. „Dies wird in Anbetracht der Aufwandsteigerungen, der Preisgestaltungen bei vergleichbaren Freizeitangeboten und insbesondere auch im Vergleich mit den anderen Freilichtmuseen im Land als sachgerecht gesehen“, begründete Landrat Marcel Musolf dies in der Beschlussvorlage. Der Eintritt für Kinder ab sechs Jahre und Jugendliche bis 17 Jahre kostet jetzt fünf Euro, 50 Cent mehr als bislang. Für die Familientageskarte sowie die Großeltern-Enkel-Tageskarte werden jeweils 22 Euro verlangt (plus drei Euro). Auch die verschiedenen Saisonkarten sind drei bis fünf Euro teurer als im Vorjahr.

Für einige Besucher indes wird es billiger. Für den späten Eintritt ab 16 Uhr müssen Einzelgäste nicht mehr 7,50 Euro zahlen, sondern nur noch sechs Euro. Neu ist, dass die „Guten-Abend-Karte“ nun auch für Familien gilt, sie kostet 13 Euro. Damit soll laut Musolf „ein attraktiver Besuchsanreiz für Museumsbesuche am Spätnachmittag geschaffen werden, insbesondere für Erwachsene mit Kindern, die den Spielplatz besuchen möchten“. Und wer die neue Ehrenamtskarte Baden-Württemberg vorzeigt, zahlt in dieser Saison nur den halben Eintritt. So wolle man „gegenüber den vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern auch im kreiseigenen Freilichtmuseum ein weiteres Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung setzen“, hob der Landrat hervor.

88 165 Besucher wurden im vergangenen Jahr im Museumsdorf gezählt – ein neuer Rekord

Zuletzt wurden die Eintrittspreise ins Beurener Museumsdorf zur Saison 2024 erhöht. Nach Einschätzung der Kreisverwaltung ist nun eine „turnusgemäße Anpassung“ angezeigt, auch „um der Weiterentwicklung des Museums Rechnung zu tragen“. Unter anderem wurden die Wege saniert, weitere Vermittlungs- und Veranstaltungsformate initiiert und der neue Themenspielplatz eröffnet.

Das Freilichtmuseum Beuren verfügt über eine eigene Schafherde – und im Dorf leben noch weitere Nutztiere. Foto: Horst Rudel

Das alles hat dazu geführt, dass im vergangenen Jahr 88 165 Besucher ins Museum für ländliche Kultur kamen – so viele wie noch nie seit der Eröffnung im Jahr 1965. Das sorgte für Rekordeinnahmen: In die Kasse des Kreises flossen Eintrittsgelder in Höhe von knapp 312 000 Euro sowie rund 54 000 Euro Erlöse durch 422 Aktionen, 182 Führungen und 125 Kindergeburtstage. Unter der Annahme, dass diese hohe Besucherzahl erneut erreicht wird, würde die Anhebung der Eintrittspreise in diesem Jahr zu Mehreinnahmen von rund 48 000 Euro führen.

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Das Freilichtmuseum Beuren mit seinen 25 historischen Gebäuden kann bis zum 1. November besucht werden. Es wurde ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm für die kommenden Monate erarbeitet. Alle Infos zu den Eintrittspreisen und Aktionen findet man online: www.freilichtmuseum-beuren.de

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