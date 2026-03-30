Kreis Esslingen Neue Preise: Eintritt ins Freilichtmuseum Beuren wird teurer
Das Freilichtmuseum Beuren ist in die neue Saison gestartet - mit neuen Tarifen. Der Esslinger Kreistag hat kurz zuvor höhere Eintrittspreise beschlossen.
Das Freilichtmuseum Beuren ist in die neue Saison gestartet - mit neuen Tarifen. Der Esslinger Kreistag hat kurz zuvor höhere Eintrittspreise beschlossen.
Das Freilichtmuseum Beuren ist in die neue Saison gestartet - mit neuen Eintrittspreisen. Der Esslinger Kreistag hat kurz zuvor mit breiter Mehrheit neue Tarife beschlossen. Die Besucher müssen demnach etwas tiefer in die Tasche greifen als noch im vergangenen Jahr.