Der Eichenprozessionsspinner mit seinen giftigen Brennhärchen hat Hochsaison – ausgerechnet bei bestem Freibad-Wetter. Ist das ein Problem in den Bädern im Kreis Esslingen?

Schon seit Tagen klettern die Temperaturen regelmäßig auf über 30 Grad: Die Freibäder haben Hochsaison. Gleichzeitig hat ein kleines Tierchen mit für den Menschen unvorteilhaften Eigenschaften gerade ebenfalls Hochsaison: Der Eichenprozessionsspinner. Seine winzigen Brennhärchen können bei Kontakt Hautausschläge und allergische Reaktionen auslösen. Da die Freibadbesucher in der Regel wenig bekleidet sind, kann es hier bei einem Befall durchaus zu großflächigen Hautreaktionen kommen. In den meisten Freibädern im Kreis Esslingen ist der Eichenprozessionsspinner kein Thema – in zweien aber schon.

So berichtet etwa Nicolas Leonhardt, Ortsbaumeister in Denkendorf: „Im Freibad Denkendorf wurden im Rahmen unserer regelmäßigen Kontrollen einzelne Verdachtsfälle auf Eichenprozessionsspinner festgestellt.“ Die betroffenen Bereiche seien aber unmittelbar überprüft und vorsorglich durch eine Fachfirma behandelt beziehungsweise entfernt worden. „Nach aktuellem Kenntnisstand liegen der Gemeinde keine Meldungen über gesundheitliche Beeinträchtigungen von Badegästen im Zusammenhang mit dem Eichenprozessionsspinner vor“, so Leonhardt.

Bäume im Freibad Denkendorf werden regelmäßig kontrolliert

Im Übrigen befänden sich die im Freibad vorhandenen Eichen nicht im Bereich der Becken und Hauptliegeflächen, sondern in einem räumlich getrennten Bereich hinter einem Gehölzsaum entlang der Körsch. Bei Bedarf könne der Bereich kurzfristig abgesperrt werden, da der Zugang über die vorhandene Brücke kontrolliert werden könne. „Unabhängig davon werden die Bäume auf dem Freibadgelände regelmäßig kontrolliert“, sagt Leonhardt. Abgesehen von den Verdachtsfällen sei im laufenden Jahr kein Befall an den Eichen im Freibad festgestellt worden. „Das Freibadpersonal ist für entsprechende Sichtkontrollen sensibilisiert“, betont Leonhardt. Sollten Verdachtsfälle festgestellt werden, würden umgehend die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Die Besucherinnen und Besucher sollten daher die Hinweise vor Ort beachten – derzeit könne der Freibadbetrieb aber regulär fortgeführt werden.

Im Nürtinger Freibad sind laut der stellvertretenden Bäderleiterin der Nürtinger Stadtwerke, Sandra Geiger, zwei Bäume von Eichenprozessionsspinnern befallen. Wegen des Befalls seien die Nester der Raupen abgeflammt und die Bäume großflächig abgesperrt worden, damit sich kein Badegast in der Nähe niederlasse. Zudem forderten Warnschilder zum Abstandhalten auf. Da die Brennhärchen durch Wind auch ins Wasser gelangen könnten, könne es theoretisch zur Beeinträchtigung von Schwimmern kommen – allerdings würden die Härchen durch die Filteranlage entfernt. Und Geiger betont: „Beschwerden haben wir noch keine erhalten.“

In Esslinger Freibädern kein Baum von der Raupe befallen

In den anderen Freibädern im Kreis Esslingen scheint der Eichenprozessionsspinner kein Thema zu sein. So teilt etwa Holger Koller, Sprecher der Esslinger Stadtwerke mit: „In den Esslinger Freibädern ist kein Baum vom Eichenprozessionsspinner befallen.“ Auch in den Freibädern in Kirchheim, Neuffen und Wernau wurde laut den Betreibern bislang kein Befall mit der Raupe festgestellt. Sabine Weidenbacher-Richter vom Hauptamt in Reichenbach teilt mit: „Im Reichenbacher Freibad im Grünen sind derzeit keine Probleme mit Eichenprozessionspinnern bekannt.“ Ähnlich im Freibad Weilheim: Schließlich bestehe der Baumbestand fast nur aus Linden, heißt es aus dem örtlichen Rathaus. Und Nadine Jud von der Gemeinde Deizisau erklärt: „Wir haben keine Eichen im Freibad.“