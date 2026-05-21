Kreis Esslingen Stopfen Strafzettel Finanzlöcher? Städte sagen: Nein.
In Einnahmen durch Bußgelder sehen der Landkreis Esslingen und Städte kein Mittel, um damit klamme kommunale Kassen zu stopfen und wehren sich damit gegen Kritik.
In Einnahmen durch Bußgelder sehen der Landkreis Esslingen und Städte kein Mittel, um damit klamme kommunale Kassen zu stopfen und wehren sich damit gegen Kritik.
Blitzer als Einnahmequelle für klamme Kommunen? Das sehen viele Bürger so, die sich über die zunehmende Knöllchenflut ärgern. Viele reden da von „Abzocke“. Zumal bei den Haushaltsberatungen in Esslingen dieser Hintergrund ganz offen zur Sprache kam – die Stadt will auch Einnahmen steigern, indem mehr kontrolliert wird.