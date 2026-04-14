Leinfelden-Echterdingen Warum dieses Pony ein Inhalationsgerät braucht
Das Pony Marky der Echterdinger Jugendfarm hat eine Heustaub-Allergie. Um nicht zu husten, muss das Tier regelmäßig inhalieren. Doch ein Inhalationsgerät ist teuer.
Das Pony Marky der Echterdinger Jugendfarm hat eine Heustaub-Allergie. Um nicht zu husten, muss das Tier regelmäßig inhalieren. Doch ein Inhalationsgerät ist teuer.
Marky ist ein freundlicher, neugieriger und auch richtig hübscher Kerl. Dass er eine für Pferde recht unpraktische Krankheit hat, sieht man ihm nicht an: Das weiße Fell des Wallachs glänzt in der Sonne. Seine Mähne ist zu Zöpfen geflochten. Ganz ruhig steht das Connemara-Pony da und blickt neugierig auf das trubelige Treiben der Echterdinger Jugendfarm.