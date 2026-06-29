Kreis Esslingen Wasserentnahme aus Flüssen verboten – bis zu 100.000 Euro Bußgeld droht
Wegen der anhaltenden Trockenheit hat das Landratsamt Esslingen eine Rechtsverordnung erlassen. Das Verbot gilt bis 30. September.
Wegen der anhaltenden Trockenheit hat das Landratsamt Esslingen eine Rechtsverordnung erlassen. Das Verbot gilt bis 30. September.
Die Wasserentnahme aus Flüssen, Bächen, Teichen und Seen im Landkreis Esslingen ist ab sofort untersagt. Wegen der Trockenheit hat das Landratsamt eine Rechtsverordnung erlassen, die bis einschließlich 30. September gilt. Verboten sind damit das Abpumpen und das Schöpfen von Hand mit Eimern oder Gießkannen.