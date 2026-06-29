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Kreis Esslingen Wasserentnahme aus Flüssen verboten – bis zu 100.000 Euro Bußgeld droht

Kreis Esslingen: Wasserentnahme aus Flüssen verboten – bis zu 100.000 Euro Bußgeld droht
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Folgen der Trockenheit: Auch die Flüsse und Bäche im Kreis Esslingen führen derzeit wenig Wasser (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Wegen der anhaltenden Trockenheit hat das Landratsamt Esslingen eine Rechtsverordnung erlassen. Das Verbot gilt bis 30. September.

Reporter: Elke Hauptmann (eh)

Die Wasserentnahme aus Flüssen, Bächen, Teichen und Seen im Landkreis Esslingen ist ab sofort untersagt. Wegen der Trockenheit hat das Landratsamt eine Rechtsverordnung erlassen, die bis einschließlich 30. September gilt. Verboten sind damit das Abpumpen und das Schöpfen von Hand mit Eimern oder Gießkannen.

 

Seit Jahresbeginn hat es zu wenig Niederschlag gegeben, teilt das Landratsamt mit. Dadurch ist der Wasserstand in den Gewässern des Kreises inzwischen unter das sogenannte mittlere Niedrigwasser gefallen – daran ändern auch die jüngsten Gewitterschauer nichts. „Regionale Niederschläge führen aktuell zu keiner oder nur zu einer kurzfristigen Erhöhung der Gewässerpegel. Eine nachhaltige Entspannung der Niedrigwassersituation ist nicht in Sicht“, heißt es in der Rechtsverordnung.

Das Niedrigwasser-Informationszentrum (NIZ) Baden-Württemberg stuft den Wasserstand der Körsch derzeit als „extrem niedrig“ ein. Die Pegel der Fils bei Plochingen und des Neckar in Wendlingen sind den Angaben zufolge „sehr niedrig“. Für die Lauter bei Wendlingen, die Lindach bei Kirchheim und die Aich bei Oberensingen gibt es keine Einstufung, doch die Messwerte zeigen auch dort konstant niedrige Pegelstände an. Die Folge: Die Wassertemperatur steigt, der Sauerstoffgehalt sinkt. Darunter leiden insbesondere Fische, Kleinstlebewesen und Wasserpflanzen.

Gewässer müssen jetzt geschützt werden

Flüsse, Bäche, Seen und Teiche müssen jetzt vor weiteren Beeinträchtigungen geschützt werden, heißt es in der Rechtsverordnung. Deshalb wird „die Ausübung des Gemeingebrauchs an den oberirdischen Gewässern“ im Kreis Esslingen beschränkt – wie es übrigens auch schon im Vorjahr der Fall war. Wer trotz des Verbotes Wasser aus einem nahen Fluss oder Bach zum Rasensprengen oder Blumengießen nutzt, dem drohen ernsthafte Konsequenzen: Der Verstoß gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden.

Das Gießwasser für die Blumen im Garten darf nicht mehr aus Flüssen und Teichen entnommen werden. Foto: Christin Klose/dpa

Betroffen von der gegenwärtigen Wasserknappheit sind aber nicht nur Privatpersonen. Auch für Landwirte, die Oberflächenwasser bislang dank einer Genehmigung noch in bestimmten Mengen entnehmen dürfen, wird es eng: Sinken die Pegel unter einen festgelegten Grenzwert, kann ihnen die Wasserentnahme ebenso vollständig untersagt werden. In Härtefällen können jedoch Ausnahmen beantragt werden.

Das vom Landratsamt erlassene Entnahmeverbot gilt nicht für die Benutzung von Quellwasser aus sogenannten Laufbrunnen im Kreis und auch nicht für die öffentliche Wasserversorgung. Dennoch sollte man mit Trinkwasser sparsam umgehen. Dazu rufen unter anderem die Stadtwerke Nürtingen auf. Denn: „Aktuell ist der Wasserverbrauch in unserer Region besonders hoch. Wir greifen bereits auf Reserven in den Hochbehältern zurück“, informiert das kommunale Unternehmen auf seiner Homepage. Der Appell lautet: Rasen nicht bewässern, Pools nicht neu befüllen und Leitungswasser bewusst nutzen. „Schon kleine Veränderungen können helfen. Jeder eingesparte Liter entlastet unser System.“

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