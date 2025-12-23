Im Kreis Lörrach tauchen Graffitis auf zwölf Gebäuden auf. Es handelt sich um ein Sammelsurium an Sprüchen und Statements. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund.
23.12.2025 - 17:15 Uhr
In Schopfheim (Kreis Lörrach) haben Unbekannte etliche Graffitis an zwölf Gebäude gesprüht. Einem Polizeisprecher zufolge handelte es sich um ein Sammelsurium an Sprüchen wie „Fuck Nazis“, Statements zur Wohnungsknappheit und „ACAB“, was ausgeschrieben für „All Cops Are Bastards“ (deutsch: Alle Polizisten sind Bastarde) steht. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund.