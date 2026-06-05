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Kreis Ludwigsburg Arztpraxen lassen schlechte Google-Rezensionen entfernen

Kreis Ludwigsburg: Arztpraxen lassen schlechte Google-Rezensionen entfernen
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So sieht der Hinweis von Google aus, wenn Rezensionen wegen Verleumdungsbeschwerden gelöscht worden sind. Foto: Nico Tapia//dpa

Eine Datenrecherche unserer Zeitung zeigt: Das Phänomen verschwundener Google-Rezensionen betrifft auch medizinische Einrichtungen. Weshalb lassen Ärzte negative Kommentare löschen?

Google-Bewertungen sind für viele Menschen mittlerweile ein Anhaltspunkt, welches Restaurant sie besuchen, welche Werkstatt sie anfahren – oder eben bei welchem Arzt sie versuchen, einen Termin zu bekommen. Ganz verlassen kann man sich auf die Gesamtbewertung nicht mehr. Dahinter steckt ein mittlerweile professionalisiertes Lösch-System. Manche Firmen und Anwälte sind darauf spezialisiert, Google-Bewertungen löschen zu lassen. Eine Kanzlei wirbt auf ihrer Webseite beispielsweise damit, unter den Bewertungen „aufzuräumen“, eine andere bietet ihre Dienste ab 49 Euro pro Bewertung an.

 

Unsere Redaktion hat die Google-Maps-Profile von rund 460 Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen im Kreis Ludwigsburg überprüft. Zwischen Mitte Oktober und Ende März sind mindestens 236 von insgesamt etwa 16.000 untersuchten Nutzerbewertungen verschwunden – bei einem Großteil davon wurden nur ein oder zwei von fünf möglichen Sternen vergeben. In den meisten Fällen haben Einrichtungen weniger als zehn Rezensionen löschen lassen.

Professionalisiertes Lösch-System

Malte-Christian Thode führt mit seiner Kollegin Sabrina Germann-Samara zwei Arztpraxen in Ludwigsburg. Ihr Bereich: Dermatologie, Hautkrebs, Venen, Lasern und ästhetische Behandlungen. Unter den meisten Ärzten sei es Konsens, schlechte Google-Rezensionen zu ignorieren, sagt Thode im Gespräch. Doch gerade Kommentare von Kassenpatienten hätten ihn in den letzten Jahren etwas angefasst.

Zum ersten Mal in zehn Jahren hätten sie beschlossen, kritische Kommentare entfernen zu lassen. Durch eine Änderung von Google steht deshalb seit April unter ihrem Google-Eintrag ein kleiner Hinweis: „21 bis 50 Bewertungen aufgrund von Beschwerden wegen Diffamierung entfernt.“

Die Hautärzte Dr. Malte-Christian Thode und Dr. Sabrina Germann-Samara, die zwei Praxen in Ludwigsburg betreiben, haben laut eigener Aussage das erste Mal in zehn Jahren Rezensionen löschen lassen. Foto: Simon Granville

„Manchmal stehen Dinge darin, die ihre Berechtigung haben“, sagt Thode. „Dann versuchen wir, sachlich zu reagieren und zu antworten.“ Bewertungen mit einem Stern ohne Beschreibung, Rezensionen, die von Fake-Profilen oder der Konkurrenz stammen könnten, oder die schlicht beleidigend sind, hätten sie deshalb entfernen lassen. Laut eigenen Aussagen habe man 26 Rezensionen löschen lassen, bei 40 habe man es versucht. Die Bewertung hat sich damit von 3,5 auf 3,9 Sterne verbessert.

„Als Nutzer steht man unter Generalverdacht“

Häufig Inhalt der Kritik: lange Wartezeiten. „Patienten schreiben sich den Frust runter, weil sie generell bei Ärzten keinen Termin bekommen“, sagt Thode. „Für allgemeine Kritik am Gesundheitswesen sind wir aber die falschen Adressaten.“ 7000 Kassenpatienten hätten sie im Quartal, dazu ein paar Hundert Privatpatienten. „Da fallen ein paar Bewertungen nicht ins Gewicht, aber weil wir Ästhetik-Behandlungen anbieten, sind sie doch schädlich.“ Natürlich sei ihnen wichtig, wie sie nach außen hin wirken.

Deutlich eindeutiger hat sich die Gesamtbewertung beim MVZ OGPaedicum Neurologie und Psychiatrie am Bietigheimer Bahnhofsplatz verändert: Ende Oktober noch 2,9 Sterne, hat das medizinische Versorgungszentrum mittlerweile 4,3 Sterne. Verschwunden sind im untersuchten Zeitraum 28 Bewertungen. Zum OGPaedicum gehören im Kreis Ludwigsburg fünf Standorte, bei allen drei aus Bietigheim-Bissingen sind Rezensionen verschwunden.

Beim MVZ OGPaedicum Orthopädie Zweigpraxis Bietigheim (vormals Osteopedia 24 MVZ) ist die Gesamtbewertung von 3,4 auf 4,5 Sterne gestiegen und auch das MVZ OGPaedicum in der Schieringerstraße in Bietigheim-Bissingen hat 20 Bewertungen löschen lassen. Die Standorte gehören seit Januar zum OGPaedicum, das auch MVZ in Nordrhein-Westfalen betreibt. Weshalb die Bietigheimer Standorte Rezensionen löschen ließen und nach welchen Kriterien sie auswählen, beantworten sie auf mehrmalige Nachfrage nicht.

Auch die OGPaedicum MVZ in Bietigheim-Bissingen lassen Rezensionen löschen. Foto: Simon Granville

Nutzer, deren Rezension gelöscht wird, erhalten eine Mail von Google. Darin heißt es, der Kartendienst sei verpflichtet, Bewertungen zu löschen, die nach deutschem Recht als verleumderisch gelten würden. Will der Nutzer die Löschung verhindern, ist er dazu angehalten, entsprechende Nachweise zu liefern, die seine Erfahrungen vor Ort belegen: Rechnungen, Lieferscheine, Abrechnungen. Gibt es die nicht, sollen die Rezensenten möglichst genau ihren Besuch beschreiben.

„Als Nutzer steht man plötzlich unter Generalverdacht und ist ausgeliefert, wenn man Google gegenüber nicht seine persönliche Gesundheitsgeschichte offenbaren will“, sagt eine Patientin, deren Rezension gelöscht wurde. Bei einigen Praxen würden zwar nicht immens viele Bewertungen verschwinden, „aber wenn man die geringe Zahl der Gesamtbewertungen bedenkt, finde ich selbst eine Handvoll pro Jahr schon viel.“

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