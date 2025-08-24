Kreis Ludwigsburg: Kleine Taten, große Folgen – Umweltkatastrophen lassen sich verhindern

 
1
Die Natur im Kreis Ludwigsburg hat viel zu bieten: Einige wissen das aber nicht zu schätzen. Foto: dpa

Zwei Beispiele aus dem Kreis Ludwigsburg zeigen: Kleine Umweltdelikte haben massive Folgen. Der Klima- und Umweltschutz muss auch auf lokaler Ebene wieder ernst genommen werden.

Ludwigsburg : Emanuel Hege (ehe)

Seit Monaten rückt der Umwelt- und Klimaschutz in den Hintergrund. Überlagert von Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten, von Wirtschaftskrisen und Migrationsdebatten scheint das für unsere Spezies existenziellste Thema kaum noch durchzudringen. Doch es ist nicht nur die Konkurrenz anderer Krisen, die den Blick verstellt: Umwelt- und Klimaschutz sind für Medien und Rezipienten schlicht nicht sexy genug – ohne Katastrophenbilder wie nach der Ahrtal-Flut lässt sich das Thema kaum vermarkten. Eine bittere Wahrheit: Wir stehen uns einmal mehr selbst im Weg.

 

Umso wichtiger ist es, den Blick bewusst zu schärfen. Zwei aktuelle Ereignisse im Kreis Ludwigsburg zeigen exemplarisch, wie vermeintlich kleine Handlungen dramatische Folgen für unsere Natur haben – und wie leicht sie eigentlich zu verhindern wären, wenn wir alles nur ein bisschen ernster nehmen würden.

1. Bottwar vergiftet

Nur 40 tote Fische möchten einige gedacht haben, als sie die Meldung von der verschmutzten Bottwar bei Oberstenfeld gelesen haben. Es geht aber nicht nur um Fische. Der Verschmutzung sind Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Lebewesen wie Frösche, Krebse und Insekten zum Opfer gefallen. In einer Länge von 300 Metern wurde das Ökosystem der Bottwar ausgelöscht. Noch ist nicht klar, welcher Stoff die Katastrophe verursacht hat – klar scheint laut Behörden jedoch, dass ein unbekanntes Industrieunternehmen die Schuld an der Verunreinigung trägt.

Einige Unternehmen und Landwirte werden ihrer Verantwortung offensichtlich nicht gerecht – sind unaufmerksam oder schlicht fahrlässig. Das beweist auch folgende Zahl: Im Jahr 2023 sind laut Statistischem Bundesamt in Deutschland bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen rund 21 Millionen Liter Schadstoffe unkontrolliert in die Umwelt ausgetreten – 1876 Fälle wurden gezählt.

Wir dürfen nicht warten, bis die nächste Schlagzeile – das nächste Fischsterben – uns die Dramatik vor Augen führt. Umweltschutz beginnt nicht erst bei globalen Konferenzen – er beginnt hier, in unseren Kommunen, bei jedem Unternehmen, jedem Landwirt und jedem Einzelnen von uns.

2. Wald zerschlagen

Im Osterholzwald zwischen Ludwigsburg und Asperg steht ein alter Schießstand, überwuchert von Bäumen und Sträuchern. Was wie ein schräges Märchen klingt, ist eine reale Geschichte zum Haareraufen. Denn die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Eigentümerin des Geländes, will die Anlage abreißen. Begründung: Von den bröckelnden Mauern gehe eine Gefahr für Menschen aus, die sich dort gelegentlich herumtreiben.

Was auf den ersten Blick nach einer sinnvollen Maßnahme klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als grotesk. Denn um die Betonreste überhaupt abtransportieren zu können, soll quer durch den Wald eine asphaltierte Zufahrtsstraße gebaut werden. Mit anderen Worten: Laut BUND müssten rund 250 Bäume samt ihren Ökosystemen fallen, nur um ein paar alte Mauern zu beseitigen – damit sich eine Behörde für den unwahrscheinlichen Fall eines Unfalls und möglicher Schadensersatzforderungen absichert.

Es zeigt sich: Nicht nur Bürger, Landwirte und Unternehmen sind gefordert – auch Behörden müssen umdenken. Haftungsangst darf nicht zum Vorwand werden, um Natur leichtfertig zu opfern.

