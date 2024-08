Die Stadt Kuppenheim freut sich über den demokratischen US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz. Wie die badische Stadt im Landkreis Rastatt am Donnerstag mitteilte, stammen Walz’s Vorfahren aus Kuppenheim.

red/epd 22.08.2024 - 18:22 Uhr

Die Stadt Kuppenheim freut sich über den demokratischen US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz. Die Vorfahren von Timothy James „Tim“ Walz stammen aus Kuppenheim, wie die badische Stadt im Kreis Rastatt am Donnerstag mitteilte. Auch wenn es keine direkten Nachfahren in Kuppenheim gebe, sei Walz herzlich in den Nordschwarzwald eingeladen, sagte Bürgermeister Karsten Mußler (parteilos) dem Evangelischen Pressedienst (epd).