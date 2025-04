Einsatzkräfte eilen zu einem Unfallort im Kreis Ravensburg. Ein Auto steht an einer Hauswand. Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.

red/dpa/lsw 16.04.2025 - 18:15 Uhr

Ein 85-Jähriger ist mit seinem Auto gegen eine Hauswand in Berg im Kreis Ravensburg gefahren und gestorben. Der Senior sei am Nachmittag aus bislang unklaren Gründen von der Straße abgekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin sei er mit dem Wagen gegen eine Laterne und anschließend gegen das Haus gefahren. Der Mann sei nicht ansprechbar gewesen und von der Feuerwehr befreit worden. Er starb noch am Unfallort.