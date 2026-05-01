In der Falkensteiner Höhle im Kreis Reutlingen gibt es einen medizinischen Notfall. Warum die Rettung so kompliziert ist und wie die Helfer vorgehen.

red/dpa/lsw 01.05.2026 - 14:46 Uhr

Nach einem medizinischen Notfall in einer schwer zugänglichen Höhle auf der Schwäbischen Alb sind Experten von Polizei, Bergwacht und Rettungsdienst im Großeinsatz. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, ist ein Mann verletzt. Demnach befindet sich eine Gruppe rund einen Kilometer im Inneren der Falkensteiner Höhle in Grabenstetten im Landkreis Reutlingen.