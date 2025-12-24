Auf glatter Fahrbahn kommt ein Auto ins Schleudern. Der Wagen gerät auf die Gegenspur.

red/dpa/lsw 24.12.2025 - 17:58 Uhr

Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Gammertingen (Kreis Sigmaringen) verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Auto sei ins Schleudern geraten, vermutlich wegen der glatten Fahrbahn, sagte ein Polizeisprecher. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenspur und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Sowohl die beiden Schwerverletzten als auch die zwei Leichtverletzten wurden von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht.