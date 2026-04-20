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  6. TSC Kornwestheim gewinnt bei Sieben-Tore-Spektakel

Kreisliga A Enz/Murr TSC Kornwestheim gewinnt bei Sieben-Tore-Spektakel

Kreisliga A Enz/Murr: TSC Kornwestheim gewinnt bei Sieben-Tore-Spektakel
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Carmine Pescione (rechts) steuerte einen Treffer zum umkämpften Sieg des TSC Kornwestheim bei. Foto: Archiv (Peter Mann)

Der Fußball-A-Ligist bezwingt Erdmannhausen 4:3. Der SV Kornwestheim II verpasst eine Überraschung. Das spielfreie Drita Kosova Kornwestheim macht Boden gut.

Seinen Aufwärtstrend der Vorwoche hat der stark abstiegsgefährdete SV  Kornwestheim II am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr zwar fortgesetzt, sich dabei aber nicht mit Zählbarem belohnt. Beim Tabellenzweiten und Aufstiegsanwärter VfB Neckarrems 1913 unterlag die SVK-Zweite knapp mit 2:3 (0:3). Zum Verhängnis wurde der Mannschaft von Trainer Tim Waida dabei eine schwächere Phase unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, in der der Favorit binnen zwölf Minuten (28., 33., 40.) einen 3:0-Vorsprung herausschoss. „Vor ihren Toren waren wir spielbestimmend“, fand Waida.

 

Die Kornwestheimer knickten in der Folge jedoch nicht ein, sondern fanden nach einer Umstellung in der Pause wieder ins Spiel zurück. Zwar hatte man zunächst bei einem Neckarremser Lattenschuss noch ein wenig das Glück auf seiner Seite (50.), übernahm dann aber erneut die Spielkontrolle. Per Kopf nach einer Ecke von Jannik Pechwitz verkürzte Maximilian Frenken (54.) und nach weitem Abschlag von SVK-Keeper Patrick Schleicher traf Max Mäule sogar zum 2:3-Anschluss (71.). „Danach kam der Gegner kaum noch nach vorne. Wir haben gedrückt und viele Bälle in ihren Strafraum geschlagen, aber leider hat es nicht mehr gereicht“, haderte Waida. In der Tabelle bleibt sein Team Vorletzter. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt sechs Punkte bei noch sechs ausstehenden Spieltagen.

Endgültig ins gesicherte Mittelfeld hat sich dagegen der TSC Kornwestheim mit dem 4:3 (1:1)-Heimerfolg gegen den GSV Erdmannhausen abgesetzt. Als Tabellensiebter weist der TSC nun 14 Zähler Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz auf – da brennt nichts mehr an, denn die Konkurrenz wird sich auch noch gegenseitig Punkte wegnehmen.

„Es war aber schon ein sehr knappes Spiel“, atmete TSC-Spielertrainer Burak Demirel nach dem Abpfiff auf. Sein Team tat sich zunächst sehr schwer und konnte von Glück sagen, dass es in der Anfangsphase nur mit 0:1 in Rückstand geriet. Die Wende leiteten dann aber zwei Treffer unmittelbar vor und nach der Halbzeit ein. Zunächst glich Carmine Pescione aus (45.), dann bediente der Torjäger gleich nach Wiederbeginn Ali Parhizi, der das 2:1 markierte (46.). Die Gäste blieben aber in der Folge dran. Zwar sorgten Aziz Erbas und Mustafa Ceyhan zweimal für eine Zwei-Tore-Führung, doch die Partie blieb bis zum Schlusspfiff eng umkämpft.

In der Parallelstaffel A2 war der Tabellenzweite Drita Kosova Kornwestheim an diesem Sonntag spielfrei. Die beiden Tabellennachbarn im Aufstiegskampf, SpVgg Renningen und SpVgg Weil der Stadt, spielten jeweils überraschend nur unentschieden.

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