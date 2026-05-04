Kreisliga A Staffel 1: Benningen sendet Lebenszeichen und verlängert nicht mit Coach Bellarosa

„Der Stecker ist doch noch drin“, hatte Gianni Bellarosa am Sonntagabend gut Lachen. Mit 2:1 (0:0) gewann der Trainer des TSV 1899 Benningen mit seinem Team das Abstiegsduell der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr beim GSV Höpfigheim und hat damit ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Tief frustriert war hingegen sein GSV-Gegenüber Thomas Lembeck: „Meine Mannschaft schafft es einfach nicht, zwei gute Auftritte hintereinander abzuliefern“, stöhnte er. In der Tabelle schlossen die Benninger damit nach Punkten zum GSV auf. Beide liegen auf Abstiegsrängen, doch der Relegationsplatz ist nur drei Zähler entfernt – verloren ist also noch nichts.