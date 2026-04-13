Kreisliga A Staffel 1 Enz/Murr: Höpfigheims Coach fällt aus Frust vernichtendes Urteil über sein Team

Überraschend heftige Gegenwehr hatte der SGV Murr am Sonntag bei seinem 4:2 (2:2)-Auswärtssieg im Derby der Fußball-Kreisliga A1 Enz-Murr beim GSV Pleidelsheim II zu brechen. Erst in der Nachspielzeit sicherte Tim Gassmanns Treffer zum 4:2-Endstand dem eigentlich haushohen Favoriten den Dreier. GSV-Trainer Gert Ranzinger verteilte daher nach dem Abpfiff viel Lob an seine Schützlinge: „Ich bin heute sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, die auf Augenhöhe war“. Wie so oft konnten sich die vor der Pause tonangebenden Murrer aber auf ihre Standardstärke verlassen: „Sie haben dreimal nach Eckbällen getroffen“, ärgerte sich Ranzinger.