Kreisliga A, Staffel 1, Stuttgart Der TV89 duselt sich zur Vorherrschaft in Zuffenhausen
Die SG Weilimdorf kommt nach neun Siegen in Serie ins Straucheln und der TV Zazenhausen bleibt nach Ausgleichs-Gegentreffer in Nachspielzeit völlig gechillt.
Die SG Weilimdorf kommt nach neun Siegen in Serie ins Straucheln und der TV Zazenhausen bleibt nach Ausgleichs-Gegentreffer in Nachspielzeit völlig gechillt.
Die Meisterschaft in der A1-Staffel scheint entschieden, nachdem Spitzenreiter Beograd Stuttgart mit 4:3 gegen Türkspor (eingefärbten Link anklicken) siegte. Derweil gelang am 27. Spieltag so manchem Team im Tabellenkeller ein kleiner Befreiungsschlag.