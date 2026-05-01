Kreisliga A, Staffel 2, Stuttgart: Neuauflage des umstrittenen Abbruchspiels schreibt wieder Geschichten

Viele Geschichten und mächtig Zündstoff gab es rund um die Neuauflage der am 20. Spieltag abgebrochenen Partie zwischen dem KV Plieningen und den SV Hoffeld. Rein ergebnistechnisch und wie beide Mannschaften trotz der Umstände mit einander umgingen, gab es am Donnerstagabend nichts zu beanstanden. Gerecht 1:1 hieß es nach 90 Minuten und „alle Beteiligten waren bemüht, die Sache fair über die Bühne zu bringen, was auch gelang“, sagten Plieningens Coach Nikolai Pozorski als auch Hoffelds Kapitän Thorsten Waldmüller unisono. Dennoch: Auch das Wiederholungsspiel war nicht frei von Kuriositäten.

Rückblick zum 29. März: Der Grund für den Abbruch war die schwere Verletzung von Hoffelds Philip Janle – dies beim Stand von 2:1 für Plieningen und dies tief in der Nachspielzeit. „Aufgrund der schwere der Verletzung“, war im Bericht des Unparteiischen Dominik Sander zu lesen, brach er ab. Den Statuten gemäß musste deshalb die Begegnung neu angesetzt werden. Der Verband hatte den Hoffeldern allerdings in Aussicht gestellt, dass sie nicht sanktioniert werden, wenn sie nicht antreten und die praktisch ja bereits verlorenen Punkte auf diese Weise ihrem Gegner überlassen würden. Jedoch: Die Hoffelder lehnten das Angebot ab und traten an. Dies sorgte für völliges Unverständnis auf Plieninger Seite. Und deren Trainer Pozorski erneuerte nach den 90 Minuten am Donnerstag seine bereits vor der Partie getroffene Aussage: „Die Ansetzung der Partie ist für mich weit weg von fair, hat in Bezug auf den Verband und Hoffeld einen Beigeschmack.“

Jedoch sprach er seiner Mannschaft einen großen Respekt aus, dass sie trotz der Umstände „den fairen Rahmen gehalten haben“ und betonte auch, dass die „Hoffelder Akteur fair zur Sache“ gingen. Dennoch: Das Spiel habe sich die ganze Zeit „irgendwie komisch“ angefühlt und keiner Seite was gebracht, so Pozorski weiter. Im Gegenteil, eher geschadet. „Unser Spieler Justus Press hat sich die Hand gebrochen. Für ihn ist die Saison beendet. Ein Hoffelder hat sich die Ampelkarte abgeholt und ist am Sonntag gesperrt.“ Kurios dabei: Plieningens Press war bei der Erstauflage in den Zweikampf verwickelt, bei dem sich Janle verletzt hatte und Auslöser für den Abbruch war. Bei Hoffelds Gelb-Rot-Sünder handelt es sich um Ali Younis (88.).

Derweil war „die Partie recht ausgeglichen und wir können auch mit dem späten Gegentreffer zum 1:1 gut leben“, sagt der Hoffelder Kapitän Waldmüller. Die Gäste hatte Felmon Belay Hadish nach 45 Minuten in Führung gebracht, ehe Ioannis Karas in der 90. Minute der Treffer zum 1:1-Endstand gelang. Der Hausherren-Torschütze war wohl einer der wenigen in seinen Reihen, der sich über das Wiederholungsspiel im Nachhinein freute. Er feierte nach gut einem Jahr Verletzungspause wegen eines Achillessehnenrisses ein erfolgreiches Comeback.

Tabellarisch hat das Ergebnis keine Auswirkungen, beide Mannschaften rangieren im gesichertenn Mittelfeld. Weiter geht es für die Plieningen am Sonntag mit der Partie bei Germania Degerloch, Hoffeld tritt eim SV Sillenbuch an.

Tore: 0:1 Hadish (45.), 1:1 Karas (90.).

Besonderes: Gelb-Rot für Hoffelds Ali Younis (88.).