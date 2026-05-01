 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Neuauflage des umstrittenen Abbruchspiels schreibt wieder Geschichten

Kreisliga A, Staffel 2, Stuttgart Neuauflage des umstrittenen Abbruchspiels schreibt wieder Geschichten

Kreisliga A, Staffel 2, Stuttgart: Neuauflage des umstrittenen Abbruchspiels schreibt wieder Geschichten
1
Hoffelds Felmon Belay Hadish (links) im Kampf um den Ball gegen Plieningens Patrick Sauter. Foto: Günter Bergmann

Wiederholungsspiel zwischen dem KV Plieningen und dem SV Hoffeld verläuft fair und endet 1:1 Doch laut KV-Coach Pozorski hat die Partie „niemandem was gebracht, sondern geschadet“.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Viele Geschichten und mächtig Zündstoff gab es rund um die Neuauflage der am 20. Spieltag abgebrochenen Partie zwischen dem KV Plieningen und den SV Hoffeld. Rein ergebnistechnisch und wie beide Mannschaften trotz der Umstände mit einander umgingen, gab es am Donnerstagabend nichts zu beanstanden. Gerecht 1:1 hieß es nach 90 Minuten und „alle Beteiligten waren bemüht, die Sache fair über die Bühne zu bringen, was auch gelang“, sagten Plieningens Coach Nikolai Pozorski als auch Hoffelds Kapitän Thorsten Waldmüller unisono. Dennoch: Auch das Wiederholungsspiel war nicht frei von Kuriositäten.

 

Rückblick zum 29. März: Der Grund für den Abbruch war die schwere Verletzung von Hoffelds Philip Janle – dies beim Stand von 2:1 für Plieningen und dies tief in der Nachspielzeit. „Aufgrund der schwere der Verletzung“, war im Bericht des Unparteiischen Dominik Sander zu lesen, brach er ab. Den Statuten gemäß musste deshalb die Begegnung neu angesetzt werden. Der Verband hatte den Hoffeldern allerdings in Aussicht gestellt, dass sie nicht sanktioniert werden, wenn sie nicht antreten und die praktisch ja bereits verlorenen Punkte auf diese Weise ihrem Gegner überlassen würden. Jedoch: Die Hoffelder lehnten das Angebot ab und traten an. Dies sorgte für völliges Unverständnis auf Plieninger Seite. Und deren Trainer Pozorski erneuerte nach den 90 Minuten am Donnerstag seine bereits vor der Partie getroffene Aussage: „Die Ansetzung der Partie ist für mich weit weg von fair, hat in Bezug auf den Verband und Hoffeld einen Beigeschmack.“

Jedoch sprach er seiner Mannschaft einen großen Respekt aus, dass sie trotz der Umstände „den fairen Rahmen gehalten haben“ und betonte auch, dass die „Hoffelder Akteur fair zur Sache“ gingen. Dennoch: Das Spiel habe sich die ganze Zeit „irgendwie komisch“ angefühlt und keiner Seite was gebracht, so Pozorski weiter. Im Gegenteil, eher geschadet. „Unser Spieler Justus Press hat sich die Hand gebrochen. Für ihn ist die Saison beendet. Ein Hoffelder hat sich die Ampelkarte abgeholt und ist am Sonntag gesperrt.“ Kurios dabei: Plieningens Press war bei der Erstauflage in den Zweikampf verwickelt, bei dem sich Janle verletzt hatte und Auslöser für den Abbruch war. Bei Hoffelds Gelb-Rot-Sünder handelt es sich um Ali Younis (88.).

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Erfolgscoach Cesarano: Wie der Trainer aus dem „Chaoshaufen“ Waldebene Ost ein Meisterteam formte

Stuttgarter Erfolgscoach Cesarano Wie der Trainer aus dem „Chaoshaufen“ Waldebene Ost ein Meisterteam formte

Der FSV Waldebene Stuttgart-Ost steht kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. Coach Rocco Cesarano verrät, wie er das einst undisziplinierte Team auf Spur gebracht hat.

Derweil war „die Partie recht ausgeglichen und wir können auch mit dem späten Gegentreffer zum 1:1 gut leben“, sagt der Hoffelder Kapitän Waldmüller. Die Gäste hatte Felmon Belay Hadish nach 45 Minuten in Führung gebracht, ehe Ioannis Karas in der 90. Minute der Treffer zum 1:1-Endstand gelang. Der Hausherren-Torschütze war wohl einer der wenigen in seinen Reihen, der sich über das Wiederholungsspiel im Nachhinein freute. Er feierte nach gut einem Jahr Verletzungspause wegen eines Achillessehnenrisses ein erfolgreiches Comeback.

Unsere Empfehlung für Sie

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Büsnauer Trainer Lenhardt: Saures für den künftigen Arbeitgeber

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen Büsnauer Trainer Lenhardt: Saures für den künftigen Arbeitgeber

Der TSV Jahn Büsnau gewinnt sein Nachholspiel in Holzgerlingen furios mit 6:3 und macht im Aufstiegsrennen Boden gut. Ein Spieler ragt in ungewohnter Rolle heraus.

Tabellarisch hat das Ergebnis keine Auswirkungen, beide Mannschaften rangieren im gesichertenn Mittelfeld. Weiter geht es für die Plieningen am Sonntag mit der Partie bei Germania Degerloch, Hoffeld tritt eim SV Sillenbuch an.

Tore: 0:1 Hadish (45.), 1:1 Karas (90.).

Besonderes: Gelb-Rot für Hoffelds Ali Younis (88.).

Weitere Themen

Kreisliga A, Staffel 2, Stuttgart: Neuauflage des umstrittenen Abbruchspiels schreibt wieder Geschichten

Kreisliga A, Staffel 2, Stuttgart Neuauflage des umstrittenen Abbruchspiels schreibt wieder Geschichten

Wiederholungsspiel zwischen dem KV Plieningen und dem SV Hoffeld verläuft fair und endet 1:1 Doch laut KV-Coach Pozorski hat die Partie „niemandem was gebracht, sondern geschadet“.
Von Torsten Streib
Vor Duell mit dem MTV Stuttgart: Saisonaus im Abstiegskampf? Der TV Echterdingen bangt um seinen Top-Torjäger

Vor Duell mit dem MTV Stuttgart Saisonaus im Abstiegskampf? Der TV Echterdingen bangt um seinen Top-Torjäger

Echterdingens Flon Ajvazi verpasst nicht nur den Abstiegskracher gegen den MTV Stuttgart, sondern womöglich auch den Endspurt. Im Kampf um den Klassenverbleib haben beide Rückenwind.
Von Marius Gschwendtner
Stuttgarter Erfolgscoach Cesarano: Wie der Trainer aus dem „Chaoshaufen“ Waldebene Ost ein Meisterteam formte

Stuttgarter Erfolgscoach Cesarano Wie der Trainer aus dem „Chaoshaufen“ Waldebene Ost ein Meisterteam formte

Der FSV Waldebene Stuttgart-Ost steht kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. Coach Rocco Cesarano verrät, wie er das einst undisziplinierte Team auf Spur gebracht hat.
Von Marius Gschwendtner
Calcio Leinfelden-Echterdingen: Punkten um jeden Preis – aber „nicht ins offene Messer laufen“

Calcio Leinfelden-Echterdingen Punkten um jeden Preis – aber „nicht ins offene Messer laufen“

Calcio Leinfelden-Echterdingen darf am Freitag beim SV Fellbach nicht schon wieder ohne Ertrag vom Platz gehen. Derweil gibt es viele Wehwehchen und wohl zwei Ausfälle.
Von Torsten Streib
Fußball – Verbandsliga: Durchatmen beim TSV Weilimdorf – Oliver Stierle macht weiter

Fußball – Verbandsliga Durchatmen beim TSV Weilimdorf – Oliver Stierle macht weiter

Vor dem Heimspiel gegen den FC Holzhausen hat der Trainer seinen Vertrag beim Fußball-Verbandsligisten verlängert. Zu klären ist unter anderem auch noch die Torhüterfrage.
Von Torsten Streib
Tippspiel Kreisliga A: Knappe Siege von Feuerbach und Sportfreunde Stuttgart?

Tippspiel Kreisliga A Knappe Siege von Feuerbach und Sportfreunde Stuttgart?

Marius Lenz, Mittelfeldspieler der Sportvg Feuerbach, und Mattis Amann von den Sportfreunden Stuttgart tippen auf knappe Siege ihrer Teams. Wer tippt die Spiele seiner Staffel besser?
Von Marius Gschwendtner
Tennis-Bundesliga vor dem Start: TEC Waldau kämpft mit French-Open-Siegerin für die nächste Nichtabstiegsparty

Tennis-Bundesliga vor dem Start TEC Waldau kämpft mit French-Open-Siegerin für die nächste Nichtabstiegsparty

Sechs Spielzeiten in Folge mussten die Degerlocherinnen bis zum letzten Spieltag bangen. Und dieses Mal? Unter den Zugängen ragt eine Akteurin heraus. Heimauftakt ist am Sonntag.
Von Franz Stettmer
Spieler der Woche – Darwan Hassan: Botnanger Senkrechtstarter: zwei Kisten Spezi und die Sache mit der Lockenfrisur

Spieler der Woche – Darwan Hassan Botnanger Senkrechtstarter: zwei Kisten Spezi und die Sache mit der Lockenfrisur

Trotz seiner jungen Jahre ist der Mittelfeldspieler eine feste Größe beim Stuttgarter Überraschungsteam ASV Botnang. Ursprünglich hatte sein Coach anderes mit ihm vor.
Von Torsten Streib
Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Büsnauer Trainer Lenhardt: Saures für den künftigen Arbeitgeber

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen Büsnauer Trainer Lenhardt: Saures für den künftigen Arbeitgeber

Der TSV Jahn Büsnau gewinnt sein Nachholspiel in Holzgerlingen furios mit 6:3 und macht im Aufstiegsrennen Boden gut. Ein Spieler ragt in ungewohnter Rolle heraus.
Von Franz Stettmer
Tennis-Routinier Udo Riglewski: Einst gegen die Weltelite, nun Weissenhof-Trainer

Tennis-Routinier Udo Riglewski Einst gegen die Weltelite, nun Weissenhof-Trainer

Udo Riglewski feierte an der Seite von Wimbledon-Sieger Michael Stich Erfolge. Mittlerweile ist er Cheftrainer des TC Weissenhof und hat im Verein ein neues Konzept implementiert.
Von Tom Bloch
 
 