Kreisliga A SV Fellbach II: Markus Hummel beerbt Mario Palomba auf der Trainerbank

Nun ist es amtlich. Markus Hummel wird zur kommenden Saison neuer Trainer der Kreisliga-A-Fußballer des SV Fellbacher, die aktuell als Tabellenelfte noch um den Klassenverbleib kämpfen. Er beerbt damit Mario Palomba, der nach nur etwas mehr als einer Saison zu seinem Ex-Klub TSV Rudersberg zurückkehrt. Hummel war zuletzt zehn Jahre Trainer beim TSV Kemnat, mit dem er im vergangenen Sommer wieder in die Kreisliga A, Staffel 2, des Bezirks Stuttgart/Böblingen aufgestiegen war. Allerdings haben sich die Abteilungsvorderen Mitte März von ihrem Erfolgscoach, der die Trainer-A-Lizenz (UEFA A-Level) des Deutschen Fußball-Bundes besitzt, getrennt, nachdem der Aufsteiger bis dahin erst einen Erfolg verbucht hatte. Vor seinem Engagement in Kemnat hatte der mittlerweile 47-Jährige jahrelang im Nachwuchsbereich der Stuttgarter Kickers Erfahrungen gesammelt.

Markus Hummel will die jungen Spieler weiterentwickeln „Markus Hummel ist für uns die Ideallösung. Er kennt das Leistungsniveau, das junge Spieler benötigen, um im Männerbereich Fuß zu fassen, und er bringt die nötige Erfahrung aus dem Aktivenbereich mit“, heißt es in der Pressemeldung des SV Fellbach. Der neue Trainer selbst freut sich auf die neue Herausforderung. „Mein Fokus wird darauf liegen, die Jungs individuell weiterzuentwickeln und sie fit für den nächsten Schritt zu machen“, wird er an selber Stelle zitiert.