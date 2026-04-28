 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Markus Hummel beerbt Mario Palomba auf der Trainerbank

Kreisliga A SV Fellbach II Markus Hummel beerbt Mario Palomba auf der Trainerbank

Kreisliga A SV Fellbach II: Markus Hummel beerbt Mario Palomba auf der Trainerbank
1
Beim SV Fellbach II sagt künftig Markus Hummel wie der Ball gespielt werden soll. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Der 47-Jährige, der zuletzt beim TV Kemnat zehn Jahre Trainer war, wird zur kommenden Saison neuer Coach bei den Kickern des SV Fellbach II.

Nun ist es amtlich. Markus Hummel wird zur kommenden Saison neuer Trainer der Kreisliga-A-Fußballer des SV Fellbacher, die aktuell als Tabellenelfte noch um den Klassenverbleib kämpfen. Er beerbt damit Mario Palomba, der nach nur etwas mehr als einer Saison zu seinem Ex-Klub TSV Rudersberg zurückkehrt. Hummel war zuletzt zehn Jahre Trainer beim TSV Kemnat, mit dem er im vergangenen Sommer wieder in die Kreisliga A, Staffel 2, des Bezirks Stuttgart/Böblingen aufgestiegen war. Allerdings haben sich die Abteilungsvorderen Mitte März von ihrem Erfolgscoach, der die Trainer-A-Lizenz (UEFA A-Level) des Deutschen Fußball-Bundes besitzt, getrennt, nachdem der Aufsteiger bis dahin erst einen Erfolg verbucht hatte. Vor seinem Engagement in Kemnat hatte der mittlerweile 47-Jährige jahrelang im Nachwuchsbereich der Stuttgarter Kickers Erfahrungen gesammelt.

 

Markus Hummel will die jungen Spieler weiterentwickeln

„Markus Hummel ist für uns die Ideallösung. Er kennt das Leistungsniveau, das junge Spieler benötigen, um im Männerbereich Fuß zu fassen, und er bringt die nötige Erfahrung aus dem Aktivenbereich mit“, heißt es in der Pressemeldung des SV Fellbach. Der neue Trainer selbst freut sich auf die neue Herausforderung. „Mein Fokus wird darauf liegen, die Jungs individuell weiterzuentwickeln und sie fit für den nächsten Schritt zu machen“, wird er an selber Stelle zitiert.

Weitere Themen

TSV Schmiden Bezirkspokal-Finale: Gelingt der nächste Pokal-Coup? „Das wäre wunderschön“, sagt der Coach

TSV Schmiden Bezirkspokal-Finale Gelingt der nächste Pokal-Coup? „Das wäre wunderschön“, sagt der Coach

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden um Trainer Damir Lisic bestreiten am Freitag das Finale um den Bezirkspokal gegen den Liga-Konkurrenten SV Allmersbach.
Von Susanne Degel
TSV Schmiden Markus Engelhart: Dem Herzensverein viel zurückgegeben: „Es war eine super schöne Zeit“

TSV Schmiden Markus Engelhart Dem Herzensverein viel zurückgegeben: „Es war eine super schöne Zeit“

36 Jahre ist er im Ausschuss der Handballer des TSV Schmiden gesessen. Jetzt hat Markus Engelhart einen Schlussstrich gezogen.
Von Susanne Degel
Landesliga TV Oeffingen: Haris Krak steht einsatzbereit an der Seitenlinie

Landesliga TV Oeffingen Haris Krak steht einsatzbereit an der Seitenlinie

Der 46-jährige Trainer des Fußball-Landesligisten TV Oeffingen steht beim Gastspiel in Kaisersbach auf dem Spielberichtsbogen – als Stürmer.
Von Susanne Degel
Rollstuhlrugby TSV Schmiden: Im Rolli auf Punktejagd

Rollstuhlrugby TSV Schmiden Im Rolli auf Punktejagd

Die Wilden Schwaben, die Rollstuhlrugby-Spieler des TSV Schmiden, sind mit zwei Siegen und einer Niederlage in die neue Regionalliga-Saison gestartet.
Von Susanne Degel
Landesliga TV Oeffingen: Die Lebensversicherung des TV Oeffingen hat einen Namen

Landesliga TV Oeffingen Die Lebensversicherung des TV Oeffingen hat einen Namen

Beim 5:1-Sieg des Fußball-Landesligisten TV Oeffingen beim Schlusslicht SV Kaisersbach trifft der mitspielende Co-Trainer Maldin Ymeraj dreimal.
Von Eva Herschmann
Verbandsliga SV Fellbach: Dem Meister ein Bein gestellt

Verbandsliga SV Fellbach Dem Meister ein Bein gestellt

Die Verbandsliga-Handballer des SV Fellbach um Felix Wente trotzen daheim dem TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen ein 32:32-Unentschieden ab.
Von Maximilian Hamm
Oberliga TSV Schmiden: Gegen das Ligaschlusslicht ist am Ende der Turbogang vonnöten

Oberliga TSV Schmiden Gegen das Ligaschlusslicht ist am Ende der Turbogang vonnöten

Die Handballer des TSV Schmiden gewinnen am Samstag beim Tabellenletzten TSV Altensteig mit 36:32 und sind nur noch einen Schritt entfernt vom Aufstieg in die Regionalliga.
Von Maximilian Hamm
Verbandsliga TV Oeffingen: Das Unfried-Team zermürbt den Gegner

Verbandsliga TV Oeffingen Das Unfried-Team zermürbt den Gegner

Die Verbandsliga-Handballer des TV Oeffingen gewinnen am Samstagbei HB Ludwigsburg deutlich mit 31:17.
Von Maximilian Hamm
Verbandsliga SV Fellbach: Zwei Traumtore besiegeln den Derbysieg

Verbandsliga SV Fellbach Zwei Traumtore besiegeln den Derbysieg

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach gewinnen am Freitagabend das Spiel beim FSV Waiblingen mit 2:1 und haben sich damit in der Tabelle auf den fünften Platz verbessert.
Von Susanne Degel
Landesliga TV Oeffingen: Schon neun Spiele nacheinander ohne Sieg – das Abstiegsgespenst winkt

Landesliga TV Oeffingen Schon neun Spiele nacheinander ohne Sieg – das Abstiegsgespenst winkt

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gastieren am Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellenletzten SV Kaisersbach und wollen endlich ihre Negativserie stoppen
Von Eva Herschmann
Weitere Artikel zu SV Fellbach
 
 