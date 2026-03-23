Kreisliga A1/2 Enz/Murr: Drita ist dann wohl raus aus dem Titelrennen

Im Titelrennen in der Kreisliga A2 scheint nach dem 1:4 von Drita Kosova Kornwestheim eine Art Vorentscheidung gefallen zu sein. In der Nachbarstaffel A1 kommt der SV Kornwestheim II nach dem 1:1 gegen den TSV 1899 Benningen im Verbleib um den Klassenerhalt nicht von der Stelle und auch für den TSC Kornwestheim war es kein gutes Wochenende nach dem 2:4 bei Tabellenführer TSV Grünbühl.

„Wir waren einfach schlecht. Von der ersten bis zur letzten Minute“, nahm Spetim Muzliukaj, der Spielertrainer von Drita Kosova Kornwestheim, nach der unerwarteten 1:4 (0:2)-Pleite am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A2 Enz-Murr beim FC Gerlingen kein Blatt vor den Mund. Auf sechs Punkte ist somit der Rückstand seiner Elf im Meisterschaftsrennen mit der Spvgg Renningen angewachsen – möglicherweise bereits die Vorentscheidung, „Wenn wir solche Fehler wie heute machen, können wir uns den ersten Platz abschminken. Wer hier verliert, hat da vorne eigentlich nichts zu suchen“, schimpfte Muzliukaj folglich.

Drita in Unterzahl ohne Chance

Schon nach 45 Minuten lag Drita 0:2 zurück und hatte obendrein Shaban Ismaili mit Gelb-Roter Karte (40.) verloren. Mit Wiederbeginn folgten dann zwar 15 verbesserte Minuten, doch mehr als Elvis Gashis 1:2-Anschlusstreffer (58.) sprang nicht heraus. Im Gegenteil: Ein erneuter individueller Patzer ließ Gerlingen fast postwendend wieder auf 3:1 davonziehen (60.). „Damit war es gelaufen“, konstatierte der Drita-Spielertrainer ernüchtert.

In der Parallelstaffel A1 kam der SV Kornwestheim II im Kellerduell gegen den TSV 1899 Benningen nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und tritt damit im Abstiegskampf auf der Stelle. „In Summe ist das zu wenig“, befand Trainer Tim Waida, denn sechs Zähler liegt man nun bereits hinter dem Relegationsplatz. Zunächst vergab Julian Buck nach einer Ecke am zweiten Pfosten die große Führungschance für die SVK-Zweite, dann ging der Gast mit seiner ersten Torchance in Führung (24.). Nach der Pause fingen sich die Kornwestheimer wieder und erarbeiteten sich Feldvorteile. Nach scharfer Hereingabe von Davide Collura glich Christian Schwalb per Kopf zum 1:1 aus (65.), doch dabei blieb es bis zum Abpfiff.

Den Gegner mit eigenen Fehlern aufgeweckt

Trotz guten Auftritts kassierte der TSC Kornwestheim bei Tabellenführer TSV Grünbühl die erwartete 2:4 (1:2)-Niederlage. „Es war ein knappes Spiel. Leider haben wir Grünbühl nach unserer 1:0-Führung mit eigenen Fehlern wieder aufgeweckt“, urteilte TSC-Spielertrainer Burak Demirel. Savas Kara hatte dieses 1:0 markiert (38.), doch der Favorit drehte die Partie schon bis zur Halbzeit weder. Nach Carmine Pesciones 2:4-Anschluss (79.). drückte der TSC dann zwar noch einmal, nutzte aber die sich durchaus noch ergebenden Chancen nicht.