Kreisliga A1/2 Enz/Murr Drita ist dann wohl raus aus dem Titelrennen
Der TSC Kornwestheim legt beim Tabellenführer trotz Niederlage einen guten Auftritt hin. Der SV Kornwestheim II kommt nicht aus dem Tabellenkeller raus.
Der TSC Kornwestheim legt beim Tabellenführer trotz Niederlage einen guten Auftritt hin. Der SV Kornwestheim II kommt nicht aus dem Tabellenkeller raus.
Im Titelrennen in der Kreisliga A2 scheint nach dem 1:4 von Drita Kosova Kornwestheim eine Art Vorentscheidung gefallen zu sein. In der Nachbarstaffel A1 kommt der SV Kornwestheim II nach dem 1:1 gegen den TSV 1899 Benningen im Verbleib um den Klassenerhalt nicht von der Stelle und auch für den TSC Kornwestheim war es kein gutes Wochenende nach dem 2:4 bei Tabellenführer TSV Grünbühl.