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  6. Der SV Kornwestheim II ergreift den letzten Strohhalm

Kreisliga A1/A2 Der SV Kornwestheim II ergreift den letzten Strohhalm

Kreisliga A1/A2: Der SV Kornwestheim II ergreift den letzten Strohhalm
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Ali Parhizi (rechts(, hier im AKV-Trikot, trifft jetzt für den TSC Kornwestheim. Foto: Baumann/Archiv

Kreisliga A Staffel 1 und 2 Enz/Murr: Der TSC Kornwestheim feiert überraschenden Sieg auf Naturrasen, Drita festigt nach Sieg gegen Heimerdingen II Rang zwei.

Quasi einen der letzten Strohhalme, um doch noch dem direkten Wiederabstieg zu entgehen, ergriffen am Sonntag die Fußballer vom SV Kornwestheim II. In der Kreisliga A1 Enz-Murr schlug man den direkten Konkurrenten GSV Höpfigheim mit 4:1 (2:1) und verkürzte damit den Abstand zum rettenden Ufer auf sechs Punkte. „Ein richtig gutes Spiel von uns. Endlich haben wir uns einmal mehr als genügend Torchancen herausgespielt“, lobte Trainer Tim Waida. Die Begegnung begann sehr munter, denn den anfänglichen Rückstand (4.) konterten Pirmin Löffler und Jannik Pechwitz umgehend (5., 8.) und drehten das Spiel in Windeseile. Gegen harmlose Gäste, die sich mit zwei Hinausstellungen zusätzlich selbst dezimierten, schraubten dann nach der Pause Philipp Heidenreich und Maximilian Frenken das Resultat nach oben.

 

Ebenfalls drei Punkte verbuchte der TSC Kornwestheim. Beim Tabellenvierten TSV Affalterbach gelang ein überraschender 2:1 (2:1)-Auswärtssieg. „Dass wir auf einem Naturrasen gewonnen haben, muss ewig her sein“, freute sich TSC-Spielertrainer Burak Demirel. Gleich eine Führungsrolle nahm in seiner Mannschaft Ali Parhizi ein. Der Routinier und Ex-Profi wurde durch das in der Vorwoche vollzogene Aus seines bisherigen Clubs AKV Ludwigsburg vereinslos und ist in einem solchen Fall trotz geschlossenem Wechselfenster sofort wieder für einen anderen Verein spielberechtigt.

Drita will Relegationsplatz zwei verteidigen

„Mit seiner Ruhe hat er die Bälle im Mittelfeld verteilt und gleich 90 Minuten durchgehalten“, freut sich Demirel. Sein Team geriet zwar nach einer halben Stunde zunächst in Rückstand, doch dann drehte Torjäger Carmine Pescione mit zwei Treffern (32., 40.) die Partie noch vor der Halbzeit. Nach Wiederanpfiff rannte Affalterbach zwar wütend an, doch die TSC-Abwehr ließ keinen Treffer mehr zu.

Endlich wieder ein standesgemäßes Erfolgserlebnis gelang nach zuletzt einigen schwächeren Auftritten Drita Kosova Kornwestheim mit dem 8:3 (3:1)-Erfolg beim TSV Heimerdingen II. In der Parallelstaffel A2 festigte Drita damit seinen zweiten Platz. „Den wollen wir jetzt verteidigen und dann die Relegation spielen“, bekräftigte Spielertrainer Spetim Muzliukaj. Beim Tabellenletzten zeigte seine Mannschaft trotz vieler Ausfälle über 90 Minuten Einbahnstraßenfußball, der Sieg war trotz drei Gegentreffern nie gefährdet. Die Kornwestheimer Tore erzielten Tugay Han (3), Muzliukaj (2), Alban Krasniqi, Kreshnik Duraku und Defrim Trena.

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