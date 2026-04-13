Kreisliga A1/A2 Der SV Kornwestheim II ergreift den letzten Strohhalm
Kreisliga A Staffel 1 und 2 Enz/Murr: Der TSC Kornwestheim feiert überraschenden Sieg auf Naturrasen, Drita festigt nach Sieg gegen Heimerdingen II Rang zwei.
Kreisliga A Staffel 1 und 2 Enz/Murr: Der TSC Kornwestheim feiert überraschenden Sieg auf Naturrasen, Drita festigt nach Sieg gegen Heimerdingen II Rang zwei.
Quasi einen der letzten Strohhalme, um doch noch dem direkten Wiederabstieg zu entgehen, ergriffen am Sonntag die Fußballer vom SV Kornwestheim II. In der Kreisliga A1 Enz-Murr schlug man den direkten Konkurrenten GSV Höpfigheim mit 4:1 (2:1) und verkürzte damit den Abstand zum rettenden Ufer auf sechs Punkte. „Ein richtig gutes Spiel von uns. Endlich haben wir uns einmal mehr als genügend Torchancen herausgespielt“, lobte Trainer Tim Waida. Die Begegnung begann sehr munter, denn den anfänglichen Rückstand (4.) konterten Pirmin Löffler und Jannik Pechwitz umgehend (5., 8.) und drehten das Spiel in Windeseile. Gegen harmlose Gäste, die sich mit zwei Hinausstellungen zusätzlich selbst dezimierten, schraubten dann nach der Pause Philipp Heidenreich und Maximilian Frenken das Resultat nach oben.