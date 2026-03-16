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  6. TSC-Coach Demirel ist dann mal Torwart

Kreisliga A1/A2 TSC-Coach Demirel ist dann mal Torwart

Kreisliga A1/A2: TSC-Coach Demirel ist dann mal Torwart
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TSC-Coach Burak Demirel nahm kurzfristig einen Perspektivwechsel vor und stand statt an der Seitenlinie im Tor. Foto: Peter Mann / PM Pressefoto

Drita Kornwestheim hofft nach 5:0 gegen KSV Renningen auf einen Schub, der TSC Kornwestheim gewinnt mit Coach Demirel im Kasten und der SVK II kommt im Abstiegskampf nicht vom Fleck.

Endlich stand wieder die Null stand in der Fußball-Kreisliga A2 Enz-Murr bei Aufstiegsaspiranten Drita Kosova Kornwestheim. „Das war ganz wichtig. Zuletzt haben wir einfach zu viele Gegentore kassiert“, kommentierte Spielertrainer Spetim Muzliukaj nach dem 5:0 (0:0)-Sieg gegen den KSV Renningen. Gehapert hat es bei den Kornwestheimern in den drückend überlegen geführten 90 Minuten jedoch lange am Torabschluss. „In der ersten Halbzeit haben wir sechs bis sieben Hochkaräter liegen lassen. Trotzdem war es eine Frage der Zeit, bis das erste Tor fällt“, berichtete Muzliukaj. Allerdings ging es noch torlos in die Pause.

 

Umstellung bei Drita bringt die Wende

Erst eine Umstellung brach dann den Bann: Der Drita-Coach beorderte nach Wiederanpfiff Shaban Ismaili von der Sechserposition in den Angriff und der 36-Jährige lieferte prompt. Sein Doppelpack (57., 60.) löste den Knoten. Elvis Gashi, inzwischen zum Torjäger des Teams avanciert, legte anschließend noch einen lupenreinen Hattrick zum 5:0-Endstand nach. In der Tabelle hält Drita mit drei Zählern Rückstand Anschluss an Spitzenreiter Spvgg Renningen. Nach zuletzt nur mäßigen Auftritten hofft Muzliukaj auf einen Schub: „In dieser Woche geht der Ramadan zu Ende. Dann normalisiert sich wieder einiges“, erklärt er mit Blick darauf, dass einige seiner Akteure noch fasten.

Doppelschlag durch Sahin und Pescione

Das Problem kennt auch sein Kollege Burak Demirel vom TSC Kornwestheim. In der Parallelstaffel A1 gelang trotz Fastenzeit ein 5:2 (2:1)-Erfolg gegen Dersim Ludwigsburg, mit dem man nun komfortable zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone aufweist. Nachdem kurzfristig zwei Keeper ausfielen, rückte der gelernte Torhüter Demirel diesmal wieder selbst zwischen die Pfosten. „Etwas nervös war ich schon, aber bei uns hat heute alles gepasst“, atmete er hinterher auf. Zwar geriet man anfangs in Rückstand, doch ein Doppelschlag durch Sahin Sahin (31.) und Carmine Pesciones verwandelten Elfmeter (33.) ließ den TSC das Spiel schon zur Pause drehen. Torjäger Pescione stellte dann nach Wiederbeginn auf 4:1 (55., 70.) und die Partie war entschieden. Giuliano Aziz Bulut legte den fünften TSC-Treffer nach.

Später Treffer knockt SV Kornwestheim II aus

Dagegen unterlag der SV Kornwestheim II beim SKV Eglosheim mit 1:2 (1:1) und kommt im Abstiegskampf einfach nicht vom Fleck. Der Siegtreffer gelang den Hausherren erst in der 89. Spielminute. „Sehr bitter“, kommentierte SVK-Trainer Tim Waida, denn sein Team erarbeitete sich insgesamt ein Chancenplus. Das Tor für den SVK gelang Christian Schwalb, der per Kopf nach einer Ecke von Jannik Pechwitz zum 1:1 ausglich (25.). Nach der Pause hatte die SVK-Zweite dann viel Pech als Vincent Löffler aus 25 Metern nur den Pfosten traf.

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