Kreisliga A1, Stuttgart/Böblingen: Meister Beograd – Trainer hört auf, Elfmeter-Ausführung dauert 25 Minuten

Die Entscheidung über den Aufstiegs- und den Abstiegsrelegationsplatz ist auch nach dem 29. und vorletzten Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1, Stuttgart/Böblingen noch nicht gefallen. Vor allem im Keller drückt man dem Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen am Samstag im Heimspiel gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen die Daumen, dass dieser nicht auf einen Abstiegsplatz rutscht. Ansonsten erhöht sich aller Voraussicht nach die Absteigerzahl auf vier. Nur dann nicht, wenn der Oberliga-Zweite VfR Mannheim sich im Dreierturnier um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest durchsetzt.