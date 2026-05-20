 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. TSV Weilimdorf II gegen den SV Prag – zwei Serien sind gerissen

Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen TSV Weilimdorf II gegen den SV Prag – zwei Serien sind gerissen

Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen: TSV Weilimdorf II gegen den SV Prag – zwei Serien sind gerissen
1
Andrea Ferrara und der TSV Weilimdorf II nahmen dieses Mal wieder genau Maß und siegten. Foto: Günter Bergmann

Der TSV Weilimdorf II jubelt nach sieben Niederlagen hintereinander wieder, der SV Prag verliert erstmals seit drei Spieltagen.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Der 28. Spieltag der Kreisliga A, Staffel1, Stuttgart/Böblingen ist ganz schön auseinandergerissen. Das lange Pfingstwochenende lockt für andere Aktivitäten als dem runden Spielobjekt nachzujagen, weshalb so mancher Clubs sein Spiele vorverlegt hat. Die erste Partie fand bereits am Dienstagabend statt.

 

TSV Weilimdorf II – SV Prag 3:1

Es war das Spiel der zu Ende gehenden Serien für beide Vereine. Nach drei Siegen hat es den SV Prag wieder erwischt. Beim Blick auf die Tabelle „schade, wir hätten den Klassenverbleib wohl endgültig fix machen können“, sagt Prags Coach Frederik Bruder. Auf der anderen Seite indes durchatmen. Die Horrorzeit von sieben Pleiten in Serie ist Geschichte. „Vor der Begegnung standen noch drei Endspiele um den Klassenverbleib an, eines haben wir davon gewonnen“ konstatiert Weilimdorfs scheidender Coach Jürgen Zeyer. In einem recht ausgeglichenen Spiel, da waren sich beide Seiten einig, hatten wir, anders als in den Wochen zuvor das Momentum auf unserer Seite, die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt.“ Der reaktivierte Abteilungsleiter und Co-Trainer der Weilimdorfer Verbandsliga-Truppe, Patrick Härle, traf bereits nach vier Minuten, Philipp Pless legte nach 35 Minuten nach. Nach dem Abschlusstreffer durch Leoluca Cimino nach 66 Minuten schwankte die Hausherren-Truppe etwas. Aber nur zwei Minuten, dann stellte Andrew Addo den alten Abstand wieder her.

Unsere Empfehlung für Sie

Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen: TV89 duselt sich zur Vorherrschaft in Zuffenhausen, SG Weilimdorf strauchelt

Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen TV89 duselt sich zur Vorherrschaft in Zuffenhausen, SG Weilimdorf strauchelt

Die SG Weilimdorf kommt in der Fußball-Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen nach neun Siegen in Serie aus dem Tritt, der TV Zazenhausen bleibt nach spätem Ausgleichs-Gegentor gechillt.

„Es wäre sicherlich mehr für uns dringewesen, aber die Weilimdorfer Akteure aus der Verbandsliga und aus dem Futsal-Team haben den Unterschied gemacht“, sagt Bruder.

Der TSV Weilimdorf II hat sich damit vorerst wieder vom Relegationsplatz oder auch möglichen Abstiegsplatz entfernt , der SV Prag steht zwar weiter auf dem siebten Tabellenplatz, ist aber – wie gesagt – noch nicht aus dem Schneider.

Tore: 1:0 Härle (4.), Pless (35.), 2:1 Cimino (66.), 3:1 Addo (68.).

Besonders: –

Weitere Themen

Spieler der Woche: Ali Bozatzioglou – Ein Gewinner bei einem möglichen Verlierer

Spieler der Woche Ali Bozatzioglou – Ein Gewinner bei einem möglichen Verlierer

Beim Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen überzeugt der Torhüter durch konstant gute Leistungen und ließ sich auch durch eine „Degradierung“ nicht aus der Ruhe bringen.
Von Torsten Streib
Doppeltitel FSV Waldebene Ost: „Außen Stuttgarter Kickers, innen 100 Prozent Waldebene“

Doppeltitel FSV Waldebene Ost „Außen Stuttgarter Kickers, innen 100 Prozent Waldebene“

Der Vereinschef Ralf Bohlmann über spricht die beiden Fußball-Aufstiege des FSV Waldebene Stuttgart-Ost und die Zukunft der Teams.
Von Torsten Streib
Ehrenamtliches Engagement: Zwei Stuttgart/Filder-Vereinsfunktionäre sind „Vorbilder des Jahres“

Ehrenamtliches Engagement Zwei Stuttgart/Filder-Vereinsfunktionäre sind „Vorbilder des Jahres“

Alexander Schmidt und Rahma Bouteldji werden sie für ihren Einsatz im Inklusionsfußball beim TSV Musberg beziehungsweise im Schwimmverein muslimischer Frauen Stuttgart ausgezeichnet.
Von Torsten Schöll
Attimo-Cup in Untertürkheim: Stuttgarter Kickers landen vor VfB, Turniersieg geht an Borussia Mönchengladbach

Attimo-Cup in Untertürkheim Stuttgarter Kickers landen vor VfB, Turniersieg geht an Borussia Mönchengladbach

Der Nachwuchs von Fußball-Bundesligisten macht beim 13. Attimo-Cup der SG Untertürkheim die Treppchenplätze unter sich aus – mit dem besten Ende für Borussia Mönchengladbach.
Von Torsten Streib
Die große Fußball-Übersicht: Aufstieg, Abstieg, Relegation – der Stand von Bundesliga bis Kreisliga Stuttgart

Die große Fußball-Übersicht Aufstieg, Abstieg, Relegation – der Stand von Bundesliga bis Kreisliga Stuttgart

Wer steigt auf? Wie viele und welche Absteiger gibt es in den einzelnen Fußball-Ligen? Wie sind die Modalitäten der Relegation? Wir liefern einen wöchentlich aktualisierten Überblick.
Von Franz Stettmer
Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen: FSV Waldebene Ost krönt sich zum Meister, SV Sillenbuch holt neuen Trainer

Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen FSV Waldebene Ost krönt sich zum Meister, SV Sillenbuch holt neuen Trainer

Außer dem Titelgewinn für den FSV Waldebene Stuttgart-Ost stehen in der Fußball-Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen der nächste Absteiger und der künftige Sillenbucher Coach fest.
Von Marius Gschwendtner
Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Botnanger Spitzenreiter-Sturz mit drei Platzverweisen, Büsnau schreibt Titel ab

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen Botnanger Spitzenreiter-Sturz mit drei Platzverweisen, Büsnau schreibt Titel ab

Nach dem 27. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen gibt es einen neuen Tabellenführer, einen suspendierten Akteur und einen Trainer, der mit den VfB-Frauen feiert.
Von Torsten Streib
Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen: 4:3 im Spitzenspiel gegen Türkspor: Lakovic schießt Beograd Richtung Aufstieg

Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen 4:3 im Spitzenspiel gegen Türkspor: Lakovic schießt Beograd Richtung Aufstieg

Der OFK Beograd Stuttgart gewinnt das Gipfeltreffen der Kreisliga A, Staffel 1, Stuttgart/Böblingen gegen den Zweitplatzierten Türkspor Stuttgart mit 4:3 und hat nun Matchball.
Von Maximilian Gropp
Wasserball-Bundesliga: SV Cannstatt schafft Klassenverbleib und Einzug in den Europapokal

Wasserball-Bundesliga SV Cannstatt schafft Klassenverbleib und Einzug in den Europapokal

Mit dem 19:13-Sieg beim Duisburger SV bleiben die Wasserballer des SV Cannstatt in der Bundesliga und spielen dazu noch international.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Oberliga: Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost feiern den Regionalliga-Aufstieg

Fußball-Oberliga Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost feiern den Regionalliga-Aufstieg

Die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost sichern sich durch einen 6:1-Sieg gegen Verfolger Alberweiler vorzeitig den Aufstieg in die Regionalliga. Das nächste Ziel: Meisterschaft.
Von Marius Gschwendtner
 
 