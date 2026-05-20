Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen TSV Weilimdorf II gegen den SV Prag – zwei Serien sind gerissen
Der TSV Weilimdorf II jubelt nach sieben Niederlagen hintereinander wieder, der SV Prag verliert erstmals seit drei Spieltagen.
Der TSV Weilimdorf II jubelt nach sieben Niederlagen hintereinander wieder, der SV Prag verliert erstmals seit drei Spieltagen.
Der 28. Spieltag der Kreisliga A, Staffel1, Stuttgart/Böblingen ist ganz schön auseinandergerissen. Das lange Pfingstwochenende lockt für andere Aktivitäten als dem runden Spielobjekt nachzujagen, weshalb so mancher Clubs sein Spiele vorverlegt hat. Die erste Partie fand bereits am Dienstagabend statt.