Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen: Tumulte nach Fake-News und der Pokalsieger TSV Weilimdorf II muss nachsitzen

Ein kluger Mann hat einmal gesagt, dass ein wirklich gutes Pferd nur so hoch springt, wie es muss. Wird dieser Vergleich auf die Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Stuttgart/Böblingen angewandt, dann heißt das Pferd wohl „Türkspor Stuttgart“. Der Tabellenzweite hielt der Nervenprobe am 30. und finalen Spieltag stand, gewann das Fernduell mit der SG Weilimdorf – die ihrerseits patzte – und sicherte sich mit einem ungefährdeten Erfolg über die Sportvg Feuerbach die Aufstiegsrelegation. Zudem wurde am letzten Spieltag im Tabellenkeller in Sachen Relegationsplatz das letzte Wort noch gesprochen.

Türkspor Stuttgart – Sportvg Feuerbach 5:2 Man mag dem mit hochkarätigen Spielern gespickten Team von Türkspor Stuttgart vorwerfen können, dass es nicht immer das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht hat. Und ein paar Minuten lang sah es im Spiel gegen die Sportvg Feuerbach so aus, als ob die Mannschaft von Trainer Memik Erdogan einen jener Tage erwischt hatte, an dem eben nicht alles rund lief. Doch dieser Eindruck dauerte nur fünf Minuten – die der Sportvg allerdings reichten, um durch Top-Torjäger Marin Pranjic mit 1:0 in Front zu gehen. Danach wurde das Feuerbacher Feuer durch die spielerische Dominanz und einen Doppelschlag von Türkspor durch Isa Bozkurt und Elmendin Sovtic erst einmal erstickt. Wobei dem Treffer zum 1:1 eine Klasse-Vorarbeit von Daniel Bosnjak voranging, der allerdings schon nach einer halben Stunde vom Feld musste. „Reine Vorsichtsmaßnahme“, begründet Coach Erdogan die Auswechslung des Türkspor-Taktgebers. „Er hat einen Schlag auf die Wade abbekommen, und wir wollten vor den Relegationsspielen kein Risiko bei ihm eingehen.“

Das ist auch leicht entschieden, wenn man wie Erdogan einen Shkemb Miftari als Bosnjak-Ersatz von der Bank bringen kann. Im Gegensatz zu den Feuerbachern, die in Alexandros Stergiou einen A-Junioren-Spieler in der Startformation hatten und in Guga Iasova einen weiteren Juniorenspieler sowie in Florian Hasselwander sowie Leonidas Maragos zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft einwechselten. „Wir haben uns teuer verkauft, aber der Türkspor-Kader hat einfach eine andere Qualität“, sagt Feuerbachs Coach Sven Damnig. Was sich dann auch im Verlauf der Partie zeigte. Zwar kamen die Gäste durch Pranjics 33. Saisontor auf 2:3 heran, doch drei Minuten später war Miftari zur Stelle, der mit dem 4:2 für die Vorentscheidung sorgte und damit in seinem 14. Saisonspiel außerdem Treffer Nummer 37 erzielte.

Was aber nicht reichte, um mit seinem um ein Tor besseren Teamkollegen Emir Dogansoy gleichzuziehen, der in der Torjäger-Rangliste hinter Nikola Lakovic (OFK Beograd) Zweiter wurde. Apropos Torjäger: Der Verbleib von Pranjic und seinem Teamkollegen Precious Onuoha ist weiter offen. „Wir wollen sie natürlich beide halten und sind in guten Gesprächen“, behauptete Sportvg-Trainer Sven Damnig.

Für ihn und die Feuerbacher ist die Saison zu Ende – auf Türkspor wartete noch die Aufstiegsrelegation, in der das Team am Samstag um 18 Uhr auf der Sportanlage des TSV Weilimdorf an der Giebelstraße auf den GFV Ermis Metanastis Stuttgart trifft. „Wir gehen mit breiter Brust in die Spiele“, sagt Erdogan. Und sie können sich bei Türkspor schon mal auf zwei Neuzugänge für die kommende Saison freuen: Vom Bezirksliga-Absteiger Croatia Stuttgart stoßen Angreifer Duje Tokic und Abwehrspieler Nenad Stefanovic zum Kader des potenziellen Bezirksliga-Aufsteigers.

Tore: 0:1 Pranjic (4.), 1:1 Bozkurt (11.), 2:1 Sovtic (12.), 3:1 Karaboga (61.), 3:2 Pranjic (74.), 4:2 Miftari (77.), 5:2 Tüter (83.)

Besonderes: –

TV 89 Zuffenhausen – SG Weilimdorf 4:3

Platz zwei war für die SG Weilimdorf in Schlagdistanz – allerdings nur dann, wenn Rivale Türkspor patzen sollte. Entsprechend hitzig verlief die Partie, in der für die Weilimdorfer zunächst alles nach Plan lief: Verhältnismäßig schnell lagen die Gäste mit 2:0 in Front, und auch der 1:2-Anschluss wurde unmittelbar nach Wiederanpfiff von der SG mit dem 3:1 gekontert. Doch auch der TV 89 kann rasch zurückschlagen – und verkürzte erneut. Dann machte die Nachricht die Runde, Türkspor läge hinten – was den Hitzigkeitsfaktor in der Begegnung weiter anfachte. Das ganze gipfelte schließlich in einer Rangelei nebst Zuschauerbeteiligung, die Schiedsrichter Ismail Gündüz aber in souveräner Manier zu deeskalieren wusste. Eine mehrminütige Spielunterbrechung und vier gelbe Karten reichten aus, um die Gemüter wieder zu beruhigen.

Die Gemüter der Weilimdorfer beruhigten sich danach noch weiter, denn inzwischen war klar, dass die Meldung vom Rückstand Türkspors eine Falschmeldung gewesen war – der Rivale lag komfortabel vorne. Und die Zuffenhäuser entrissen den nun etwas unkonzentriert agierenden Gäste am Ende noch den Sieg. „Als wir das von Türkspor erfahren haben, war es für uns schwer, die Spannung zu halten“, räumt Philip Baltsios, Sportlicher Leiter der SGW, ein. „Aber wir haben ja einen Drei-Jahres-Plan. Nächste Saison greifen wir wieder an.“ Dann aber ohne Abwehrspieler Ioannis Nedos. Er wechselt zum GFV Ermis Metanastis Stuttgart.

Etwas größer wird der personelle Umbruch beim TV 89 ausfallen. Nach aktuellem Stand werden Sergio Mavinga und Mehmet Kuzu ihre Karrieren beenden. Harun Kuzu und Alieu Darboe wechseln voraussichtlich zum Lokalrivalen SSV Zuffenhausen. Anwar Moutot und sein Bruder Marwan Moutot werden mit Türkspor in Verbindung gebracht. Thorben Nallinger steht beim FSV Waldebene Stuttgart-Ost auf dem Wunschzettel.

Tore: 0:1 Gaxherri (9.), 0:2 Üblacker (22.), 1:2 Mavinga (41.), 1:3 Dietzhausen (47.), 2:2 Kuzu (48.), 3:3 Kirtzakis (85.), 4:3 Kirtzakis (90.+7)

Besonderes: Mehrminütige Spielunterbrechung, als nach einer Rangelei Zuschauer auf den Platz gelaufen waren (68.).

TV Zazenhausen – TSV Uhlbach 7:1

Der TV Zazenhausen hat am letzten Spieltag mit dem Kantersieg gegen den TSV Uhlbach den direkten Klassenverbleib perfekt gemacht. Der Sieg war Pflicht. Bei einem Ausrutscher wären die Gastgeber aufgrund des gleichzeitigen Erfolgs des TSV Weilimdorf II noch auf den Relegationsplatz abgerutscht.

Die Partie war bereits zur Pause entschieden. Zazenhausen überrollte die Gäste förmlich und führte nach Treffern von Fidan Ademaj, Lucas Berger, Sören Frank, Semih Tanik (2) und Tim Walter mit 6:0. Ademaj erhöhte später noch auf 7:0. „Wahnsinn, was die Jungs da abgerissen haben“, sagte Zazenhausens Abteilungsleiter Markus Wältl, der von einem Offensivfeuerwerk sprach. .

Uhlbachs Spielertrainer Joshua Menger führte die klare Niederlage unter anderem auf die personellen Veränderungen in seiner Mannschaft zurück. Durch die Rotation habe es vor allem defensiv Abstimmungsprobleme gegeben. Zudem sei es „immer eklig, gegen Gegner in derartigen Situationen zu spielen“. Nach größeren Anpassungen in der Halbzeit zeigte sich Menger mit der Leistung seiner Mannschaft im zweiten Durchgang dennoch zufrieden.

Tore: 1:0 Fidan Ademaj (1.), 2:0 Lucas Berger (5.), 3:0 Sören Frank (21.), 4:0 Semih Tanik (27.), 5:0 Tanik (31.), 6:0 Tim Walter (43.), 7:0 Ademaj (73.), 7:1 Noah Pilchowski (82.).

Besonderes: –

TSV Weilimdorf II – SC Stammheim 4:0

Der Bezirkspokal-Sieger TSV Weilimdorf II hat seine Pflichtaufgabe am letzten Spieltag souverän gelöst und den bereits abgestiegenen SC Stammheim mit 4:0 besiegt. Für den direkten Klassenerhalt reichte das jedoch nicht. Weil auch die Konkurrenten TSV Mühlhausen und TV Zazenhausen ihre Spiele gewannen, bleibt Weilimdorf auf dem Relegationsplatz und muss in die Saisonverlängerung.

Den Grundstein legten die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit. Denis Windhager traf zur Führung und legte kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 nach. Philipp Pless erhöhte später auf 3:0, ehe Lucas Feiste per Strafstoß den Endstand herstellte.

TSV-Vorstand Martin Hoffmann sah einen verdienten Sieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können. Dass seine Mannschaft trotz des Erfolgs in die Relegation muss, nahm er gelassen. „So ist der Fußball eben“, sagte Hoffmann.

Als wesentlichen Grund für die schwierige Saison nannte er die angespannte Personalsituation. Mit Selbstironie bemerkte Hoffmann, Weilimdorf habe nie Spieler aus einer zweiten Mannschaft hochziehen können. „Denn wir sind die zweite Mannschaft.“

Während Stammheim als Tabellenletzter in die Kreisliga B absteigt, trifft Weilimdorf II am Sonntag, 11 Uhr, auf dem Gelände des TSV Münster im ersten Relegationsspiel auf den TV 89 Zuffenhausen II.

Tore: 1:0 Denis Windhager (17.), 2:0 Windhager (48.), 3:0 Philipp Pless (77.), 4:0 Lucas Feiste (90.+2, Elfmeter).

Besonderes: –

SG West – TSV Mühlhausen 1:2

Der TSV Mühlhausen hat sich mit einem dramatischen 2:1-Sieg bei der SG West den direkten Klassenverbleib gesichert. Das entscheidende Tor fiel erst in der Nachspielzeit. Ohne den Treffer von Innenverteidiger Elmen Ese wären die Gäste noch auf den Relegationsplatz abgerutscht.

Dabei geriet Mühlhausen zunächst in Rückstand. Moritz Aichele traf für die Gastgeber, ehe Daniel Gonzalez noch vor der Pause ausglich. „Die schnelle Reaktion auf den Rückstand war der Gamechanger für unsere Mentalität“, sagte TSV-Trainer Armend Mehmeti.

Lange sah alles nach einer Punkteteilung aus. Die SG Stuttgart-West musste bereits in der ersten Halbzeit zwei verletzungsbedingte Wechsel verkraften. Spielertrainer Benedikt Goos sprach nach dem Abpfiff von einer ärgerlichen Niederlage und meinte, seine Mannschaft hätte einen Punkt verdient gehabt.

Die Entscheidung fiel schließlich tief in der Nachspielzeit. Nach einem langen Freistoß in den Strafraum entstand ein Gestochere im Sechzehner. Der Ball landete bei Elmen Ese, der ihn mit seinem schwächeren linken Fuß ins lange Eck schob und damit den Klassenverbleib perfekt machte.

Für Mühlhausen war der Sieg die Krönung eines starken Saisonendspurts. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft zwölf Punkte. Mehmeti lobte den Einsatz seiner Spieler und betonte, dass sein Team nie den Glauben verloren habe. „Wegen solchen Geschichten liebe ich den Fußball“, sagte der Trainer.

Tore: 1:0 Moritz Aichele (31.), 1:1 Daniel Gonzalez (36.), 1:2 Elmen Ese (90.+1).

Besonderes: –

TSV Münster – SV Prag Stuttgart 3:0

Es war ein versöhnlichen Abschluss, den der einstige Bezirksligist TSV Münster mit dem 3:0 gegen den SV Prag feiern durfte, für den es ebenfalls nur noch um die viel zitierte „goldene Ananas“ ging. Aber für die Platzherren war es auch ein Abschluss mit einem bitteren Beigeschmack: „Bis zum 23. Spieltag waren wir auf Platz zwei, ehe uns drei schreckliche Wochen aus der Bahn geworfen haben“, erinnert sich Münsters Abteilungsleiter Benjamin Beck. „Aber es war nicht alles schlecht.“ Ähnlich dürften auch die Prager urteilen, die wie in der vergangenen Saison auf Tabellenplatz zehn abschließen.

Den Sprung nach oben hat ein Münsterer jedenfalls schon vollzogen: Keeper Laurin Quast wechselt für die kommende Spielzeit zum Landesligisten SG Weinstadt. Weshalb die etatmäßige Nummer zwei des TSV, Marcel Janik, zur neuen Nummer eins aufrückt. Trainer Angelo Nigro lenkt auch in der kommenden Saison die sportlichen Geschicke des Teams und hat eine wichtige Aufgabe ins Pflichtenheft geschrieben bekommen. Die lautet nicht, wie vielleicht vermutet werden kann, „Aufstieg“. Sondern: „Unser Ziel ist vorrangig, uns als Team zu festigen“, sagt Abteilungsleiter Beck.

Tore: 1:0 Weiß (42., Foulelfmeter), 2:0 Sorgic (74.), 3:0 Markovic (90.+6)

Besonderes: –

OFK Beograd Stuttgart – TB Untertürkheim 2:1

In allerbester Verfassung waren sie nicht, die Kicker des Staffelmeisters OFK Beograd. Denn ein Aufstieg in die Bezirksliga muss schließlich gefeiert werden – Feiern, das weiß der erfahrene Fußballer, kann fast so Kräfte zehrend wie der Fußball selbst sein. Das Freudenfest der serbischen Mannschaft begann am Freitag und zog sich praktisch bis Sonntagabend, bevor montags dann der Flieger richtig Mallorca abhob. Dazwischen gab es dann noch das letzte Punktspiel der Runde zu bewältigen. „Ein Sommerkick“, urteilt OFK-Spielleiter Aleksandar Rogic über die Begegnung mit dem bereits abgestiegen TB Untertürkheim, welche die Serben letztlich knapp für sich entschieden – auch wenn es für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich einen Handelfmeter brauchte.

Den verwandelte Nikola Lakovic sicher, der Saisontor Nummer 46 verzeichnete und sich damit zum Torschützenkönig krönte. „Er hatte in dieser Runde einen richtig guten Lauf, aber auch richtig gute Teamkollegen, die ihm zugearbeitet haben“, urteilt Rogic. Da wundert es nicht, dass der Angreifer des OFK auch anderenorts Begehrlichkeiten geweckt hat und sein Verbleib bei den Beogradern zurzeit noch offen ist. „Wenn man hört, was da teilweise an Geld geboten wird – das ist nicht von dieser Welt“, hadert Rogic mit den „Marktgesetzen“ der 8. Liga. Ein weiterer Abgang steht auch schon fest: Keeper Admir Fajic wird seine Karriere beenden. Dafür ist der OFK bei der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Trainer Ratko Milic kurz vor dem Ziel: „Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen Vollzug melden können“, sagt Rogic.

Der bereits abgestiegene TBU hat sich gegen den Meister Beograd ordentlich verkauft. Doch wie geht es bei den Kickern vom Gehrenwald nach dem Sturz in den Amateurkeller weiter? Trainer Michael Kienzle, der nach einigen Spieltagen übernommen und das Team wieder konkurrenzfähig gemacht hat – 21 der insgesamt 25 Punkte wurden in der Rückrunde ergattert – „wird wohl bleiben“, sagt der TBU-Spielleiter Markus „Charly“ Brunner und fügt an: „ein Abschlussgespräch folgt am Donnerstag“. Ähnlich verhält es sich mit einigen Spielern, die Entscheidungen sollen am Donnerstag fallen. Gefallen ist sie indes schon bei Michael Höschele, er wechselt zum Neu-Bezirksligisten ASV Botnang. Zudem verlassen Yannick Riess-Morales, Maurice Weber und Luka Balija den Club – sie zieht es allesamt zur Spvgg Rommelshausen. Zudem pausiert Timo Ansel nach mehreren Verletzungen. Wie die Mannschaft dann aussehe, werde sich zeigen, so Brunner. Eines sei aber sicher: „In zwei, drei Jahren wollen wir wieder in der Kreisliga A spielen.“

Tore: 0:1 Bitsch (55.), 1:1 Lakovic (58., Handelfmeter), 2:1 Sijakovic (85.)

Besonderes: –

SportKultur Stuttgart – SSV Zuffenhausen 2:2

Die bereits abgestiegene SportKultur Stuttgart hat sich zum Saisonabschluss ein 2:2 gegen den SSV Zuffenhausen erkämpft. Matchwinner war Rohullah Alami. Der frisch aus der A-Jugend hochgezogene Spieler erzielte beide Treffer der Gastgeber.

Die Gäste starteten stark. Dennis Klose traf bereits in der 12. Minute zum 1:0 für die Gäste und legte fünf Minuten später zum 2:0 nach. Weitere Chancen ließ Zuffenhausen jedoch liegen. Spielertrainer Nevzat Dursun zeigte sich deshalb nach der Partie verärgert und sprach von einem „toten Sonntag“.

Die SportKultur kämpfte sich nach der Pause zurück. Alami verkürzte in der 71. Minute auf 1:2 und sorgte nur vier Minuten später für den Ausgleich. Trainer Ender Mermer war mit der Leistung seiner jungen Mannschaft zufrieden. Der Verein habe einen großen Umbruch hinter sich und trotz des Abstiegs wichtige Entwicklungsschritte gemacht.

Tore: 0:1 Dennis Klose (12.), 0:2 Klose (17.), 1:2 Rohullah Alami (71.), 2:2 Alami (75.).

Besonders: –