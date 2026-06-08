Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen Tumulte nach Fake-News und der Pokalsieger TSV Weilimdorf II muss nachsitzen
Türkspor Stuttgart macht den Aufstiegs-Relegationsplatz in der Kreisliga A, Staffel 1 fix. Elmen Ese lässt den TSV Mühlhausen spät jubeln.
Türkspor Stuttgart macht den Aufstiegs-Relegationsplatz in der Kreisliga A, Staffel 1 fix. Elmen Ese lässt den TSV Mühlhausen spät jubeln.
Ein kluger Mann hat einmal gesagt, dass ein wirklich gutes Pferd nur so hoch springt, wie es muss. Wird dieser Vergleich auf die Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1 Stuttgart/Böblingen angewandt, dann heißt das Pferd wohl „Türkspor Stuttgart“. Der Tabellenzweite hielt der Nervenprobe am 30. und finalen Spieltag stand, gewann das Fernduell mit der SG Weilimdorf – die ihrerseits patzte – und sicherte sich mit einem ungefährdeten Erfolg über die Sportvg Feuerbach die Aufstiegsrelegation. Zudem wurde am letzten Spieltag im Tabellenkeller in Sachen Relegationsplatz das letzte Wort noch gesprochen.