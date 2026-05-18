 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Marbach/Kornwestheim

  6. Warum sich Drita nach 4:4 auf Überstunden einstellen muss

Kreisligen A1/2 Enz/Murr Warum sich Drita nach 4:4 auf Überstunden einstellen muss

Kreisligen A1/2 Enz/Murr: Warum sich Drita nach 4:4 auf Überstunden einstellen muss
1
TSC-Coach Burak Demirel war mit seinem Rollentausch erfolgreich und stand gegen Eglosheim im Tor. Foto: Peter Mann / Archiv

Nach dem 4:4 bei SV Leonberg/Eltingen II ist der Titel für Drita Kosova Kornwestheim in weiter Ferne. Der TSC Kornwestheim schlägt gegen Eglosheim mit Fünferpack zu.

Die Fußballer von Drita Kosova Kornwestheim müssen nach dem Saisonende Überstunden einplanen. In der Kreisliga A2 Enz-Murr patzte der zuletzt so stark auftrumpfende Tabellenzweite am Sonntag völlig überraschend beim 4:4 (1:2) gegen den SV Leonberg/Eltingen II. Da Spitzenreiter Spvgg Renningen zeitgleich mühelos die vermeintlich schwerste Partie seines Restprogramms mit 9:0 in Rutesheim gewann, wuchs dessen Vorsprung vor den letzten zwei Spieltagen wieder auf drei Punkte an.

 

Für Drita stehen die Zeichen damit ganz auf Aufstiegsrelegation. „Die Stimmung war mir schon unter der Woche im Training viel zu locker und so war es dann auch im Spiel: Wir haben gedacht, das wird ein Selbstläufer“, ärgerte sich Kornwestheims Spielertrainer Spetim Muzliukaj. Zwar begann sein Team gut und führte anfangs durch ein Elfmetertor Elvis Gashis, doch dann drehte sich der Wind. Mitte der zweiten Halbzeit lag der haushohe Favorit plötzlich 1:4 zurück – die Folge von eigenem Chancenwucher und sehr nachlässigem Verteidigen.

Erst ein Leonberger Eigentor zum 2:4 (83.) stachelte Drita noch einmal richtig an. Muzliukaj stellte selbst auf 3:4 (86.) und erneut Torjäger Gashi gelang tief in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion des Spiels noch der 4:4-Ausgleich. „Geht es danach noch ein paar Minuten, gewinnen wir das Spiel“, haderte Muzliukaj.

Der SVK II benötigt nach 0:3 gegen den TSV Grünbühl ein mittleres Wunder

In der Parallelstaffel A1 kam der SV Kornwestheim II dem Abstieg ein gutes Stück näher. In einer Quasi-Neuauflage des Bezirkspokalfinales vom letzten Donnerstag unterlag die SVK-Zweite bei Spitzenreiter und Aufstiegsanwärter TSV Grünbühl mit 0:3 (0:1). Vier Punkte liegen die Kornwestheimer damit jetzt hinter dem TSV Asperg auf dem Relegationsplatz und haben zudem das deutlich schlechtere Torverhältnis – es braucht also schon ein mittleres Wunder, wenn es noch klappen soll. Zwar kündigte Chefcoach Roberto Raimondo vom SVK-Bezirksligateam an, man werde nun alles dafür tun, um die Zweite zu verstärken, doch dieser Schritt könnte zu spät kommen. In Grünbühl machte das Team kein schlechtes Spiel, ging aber erwartungsgemäß leer aus. „Spielerisch war der Gegner natürlich stärker. Wir haben unsere wenigen Chancen leider nicht sauber ausgespielt“, sagte SVK-Trainer Tim Waida.

TSC-Keeper spielt mit gebrochenem Finger durch

Mit 5:3 (2:0) schlug hingegen der TSC Kornwestheim den SKV Eglosheim. „Wir sind das Spiel heute mal anders angegangen, standen tief und haben den Gegner machen lassen“, sagte TSC-Spielertrainer Burak Demirel, der wieder selbst im Tor stand. Da er nur einen dünnen Kader zur Verfügung hatte, in dem zudem einige Akteure standen, die nach Verletzungen noch nicht wirklich fit waren, entschloss er sich zu diesem Manöver. Und es ging voll auf. Der spielende TSC-Cotrainer Maden Woldezion (3) und Routinier Alparslan Akedmir schossen ein 4:0 heraus, das bis zur 82. Minute Bestand hatte. Dann kam Eglosheim zwar noch einmal auf 2:4 heran, „aber wir mussten nicht mehr bangen“, sagte Demirel, der in der Endphase trotz gebrochenem Finger durchspielte. Hattab Yildiz erzielte den fünften TSC-Treffer.

Weitere Themen

Bezirksliga Enz/Murr: Der Marbacher Kapitän verabschiedet sich mit einem Heimsieg

Bezirksliga Enz/Murr Der Marbacher Kapitän verabschiedet sich mit einem Heimsieg

Philipp Bez und der FC Marbach entscheiden das Bezirksliga-Duell gegen den SV Kornwestheim wie schon im Hinspiel mit 2:1 (0:0) für sich durch die Tore von Iaciancio und Yalman.
Von Elke Rutschmann
Landesliga Württemberg Staffel 1: Pleidelsheim steht nach bitterer Niederlage auf einem Abstiegsplatz

Landesliga Württemberg Staffel 1 Pleidelsheim steht nach bitterer Niederlage auf einem Abstiegsplatz

Weil die Mannschaft von Marcus Wenninger die zahlreicher Chancen in der ersten Hälfte nicht nutzt steht am Ende ein 2:3 beim TSV Schorndorf.
Von Simon David
American Football: Fast wie beim Superbowl: Cougars Defense gelingt ein Meisterwerk

American Football Fast wie beim Superbowl: Cougars Defense gelingt ein Meisterwerk

Wie die American Footballer aus Kornwestheim das Derby gegen die Ludwigsburg Bulldogs mit 7:3 gewinnen und was einen Abschied besonders macht.
Von Elke Rutschmann
26. mz3athlon Bottwartal: Der Titelverteidiger biegt beim mz3athlon zweimal falsch ab

26. mz3athlon Bottwartal Der Titelverteidiger biegt beim mz3athlon zweimal falsch ab

Sven Schauerhammer verläuft sich und wird Fünfter. Alex Wörz (1:07:02/Team Silla Hopp) gewinnt, bei den Frauen ist Sophia Salzwedel (1:13:26/SV Ludwigsburg) die Schnellste.
Von Melanie Bürkle
Handball 3. Liga SV Kornwestheim: Erfolgscoach Alexander Schurr: „Hätte die Aufstiegsrunde gerne wahrgenommen“

Handball 3. Liga SV Kornwestheim Erfolgscoach Alexander Schurr: „Hätte die Aufstiegsrunde gerne wahrgenommen“

Kontinuität, Vertrauen, taktische Disziplin und Leidenschaft sind für Trainer Alexander Schurr (46) der Schlüssel zum zweiten Titel des SV Kornwestheim in der 3. Liga.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Marbacher Coach würde gerne vom Kornwestheimer Kollegen was lernen

Bezirksliga Enz/Murr Marbacher Coach würde gerne vom Kornwestheimer Kollegen was lernen

Beim FC Marbach wird nach einer sorgenfreien Saison gefeiert, egal wie das Duell gegen den SV Kornwestheim ausgeht.
Von Elke Rutschmann
Landesliga Württemberg Staffel 1: Gelingt dem GSV Pleidelsheim zweiter Sieg gegen Schorndorf?

Landesliga Württemberg Staffel 1 Gelingt dem GSV Pleidelsheim zweiter Sieg gegen Schorndorf?

Vier Spieltage vor Saisonende ist für das Wenninger-Team noch alles möglich. In der Hinrunde startet der Club Serie nach Erfolg gegen Schorndorf.
Von sda
American Football: Derbytime zwischen Bulldogs und den Cougars in Kornwestheim

American Football Derbytime zwischen Bulldogs und den Cougars in Kornwestheim

Die Footballer aus Kornwestheim nehmen in der Oberliga gegen Ludwigsburg gerne die Außenseiterrolle an.
Von Elke rutschmann
SGV Freiberg: Bei Freiberg stehen die Zeichen auf Verlängerung mit Coach Kusthrim Lushtaku

SGV Freiberg Bei Freiberg stehen die Zeichen auf Verlängerung mit Coach Kusthrim Lushtaku

Vor dem letzten Spiel gegen den FC Bayern Alzenau spricht alles für eine Zukunft des Trainers beim SGV Freiberg. Der Verein will auch mit zehn Spielern in die neue Runde gehen.
Von Elke Rutschmann
26. Auflage mz3athlon: Triathlon Steinheim: Jagd auf Titelverteidiger Sven Scheuermann beginnt

26. Auflage mz3athlon Triathlon Steinheim: Jagd auf Titelverteidiger Sven Scheuermann beginnt

Auch die 26. Auflage des mz3athlon ist mit 750 Teilnehmenden mal wieder ausgebucht. Gut etabliert hat sich auch der Schnupperwettbewerb für Einsteiger.
Von Elke Rutschman
 
 