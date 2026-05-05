Kretschmann und die Presse Wie Winfried Kretschmann den Kampf mit den Fettnäpfchen gemeistert hat
465 Mal wurde Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Landespressekonferenz gegrillt. Wieso sein Fazit eine Lehre für Demokraten sein kann.
465 Mal wurde Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Landespressekonferenz gegrillt. Wieso sein Fazit eine Lehre für Demokraten sein kann.
Grün-gestreifte Krawatte, dunkler Anzug, gemessener Schritt – in seinem Auftreten bleibt der scheidende Ministerpräsident sich treu bis zum Schluss. Von den vielen letzten Malen, die Winfried Kretschmann in diesen Tagen und Wochen absolviert, ist die Landespressekonferenz ein ganz spezielles allerletztes Mal.