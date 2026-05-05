Israel will nach Angaben seines Luftwaffenchefs im Falle einer Bedrohung durch den Iran seine gesamte Luftwaffe einsetzen. Er betont, dass man die Entwicklungen im Iran genau beobachte.
05.05.2026 - 22:14 Uhr
Israel ist nach den Worten seines neuen Luftwaffenchefs Omer Tischler im Falle einer fortgesetzten Bedrohung durch den Iran zum Einsatz seiner gesamten Kampfflugzeugflotte bereit. "Wir beobachten die Entwicklungen im Iran genau und sind bereit, die gesamte Luftwaffe bei Bedarf nach Osten zu verlegen", sagte Tischler bei der Übernahme des Postens von seinem Vorgänger Tomer Bar am Dienstag.