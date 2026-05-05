Israel will nach Angaben seines Luftwaffenchefs im Falle einer Bedrohung durch den Iran seine gesamte Luftwaffe einsetzen. Er betont, dass man die Entwicklungen im Iran genau beobachte.

Israel ist nach den Worten seines neuen Luftwaffenchefs Omer Tischler im Falle einer fortgesetzten Bedrohung durch den Iran zum Einsatz seiner gesamten Kampfflugzeugflotte bereit. "Wir beobachten die Entwicklungen im Iran genau und sind bereit, die gesamte Luftwaffe bei Bedarf nach Osten zu verlegen", sagte Tischler bei der Übernahme des Postens von seinem Vorgänger Tomer Bar am Dienstag.

Israels Luftwaffe werde "weiterhin entschlossen, kraftvoll und verantwortungsbewusst gegen Bedrohungen in jedem Bereich, in jeder Phase und gegen jeden Feind vorgehen", betonte er.

Bei derselben Zeremonie sagte Israels Armeechef Ejal Samir, das Land befinde sich weiterhin "an allen Fronten in höchster Alarmbereitschaft". Die Streitkräfte des Landes seien "bereit, auf jeden Versuch, Israel zu schaden, kraftvoll zu reagieren".

Straße von Hormus seit Kriegsbeginn blockiert

Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit völkerrechtswidrigen Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion. Zudem ist die wichtige Straße von Hormus seit Kriegsbeginn vom iranischen Militär blockiert.

Am 2. März feuerte die mit dem Iran verbündete Hisbollah als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. Die Hisbollah ist wie die Hamas Teil der vom Iran angeführten "Achse des Widerstands".