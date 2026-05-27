Präsident Donald Trump hat offenbar dem US-Verbündeten Oman gedroht, falls sich das Sultanat bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus auf Seite des Irans stellen sollte.
27.05.2026 - 23:18 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat offenbar dem mit den USA verbündeten Oman mit einem Angriff gedroht, sollte das Sultanat sich bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus auf die Seite des Iran stellen. Oman müsse sich „benehmen“, sagte Trump am Mittwoch bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Andernfalls müssten die USA „sie in die Luft jagen“.