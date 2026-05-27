Bei einem Luftangriff in Gaza werden nach örtlichen Angaben mindestens fünf Menschen getötet. Israels Armee teilte mit, es seien zwei zentrale Hamas-Mitglieder angegriffen worden.

red/dpa 27.05.2026 - 22:18 Uhr

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im nördlichen Gazastreifen zwei ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas angegriffen. Nach israelischen Medienberichten handelte es sich um Kommandeure der Palästinenserorganisation. Aus palästinensischen Kreisen gab es noch keine Bestätigung für ihren Tod.