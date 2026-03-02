Diesel kostet in Stuttgart so viel wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Iran-Konflikt treibt die Preise – und der ADAC rechnet mit weiteren Anstiegen.
02.03.2026 - 13:06 Uhr
Autofahrer in Stuttgart müssen derzeit tief in die Tasche greifen: Die militärische Eskalation im Nahen Osten treibt die Spritpreise in der Landeshauptstadt auf ein Niveau, das zuletzt vor knapp zwei Jahren erreicht wurde. Besonders betroffen ist Diesel, dessen Preis eng an den Rohölpreis gekoppelt ist – und der könnte sich weiter verteuern, warnen Experten.