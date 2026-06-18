Eigentlich war die Unterzeichnung für Freitag geplant, nun haben Washington und Teheran ihre Vereinbarung schon vorher besiegelt. Was heißt das nun für die Straße von Hormus?
Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs ist nach Angaben aus Teheran von den Präsidenten beider Länder digital unterzeichnet worden. Das sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghaei, Staatsmedien zufolge. Der Text sei fertiggestellt und das Abkommen damit offiziell in Kraft getreten. Es werde keine Unterzeichnungszeremonie in der Schweiz geben.