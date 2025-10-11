Vor dem Schlussspurt zieht die Polizei eine gemischte Bilanz des Volksfests. Dabei zeigt sich, dass die Entwicklungen auf dem Wasen und im Umfeld teils auseinandergehen.
11.10.2025 - 08:00 Uhr
Sie war in den vergangenen Tagen ein großes Thema auf dem Volksfest, die Auseinandersetzung in einem Festzelt am späten Montagabend. Schaustellerfamilien, Sicherheitsdienst, schließlich die Polizei – was da genau passiert ist, wird nach wie vor ermittelt. Die Polizei spricht von zwölf Verletzten – acht Polizisten und vier Mitarbeiter der Sicherheitsfirma – einige Schausteller von einem völlig überzogenen Einsatz.