Die Polizei untersucht zwei Fälle von Schockanrufen in Botnang und Untertürkheim: Wurden die Opfer gezielt ausgesucht?
16.02.2026 - 17:44 Uhr
Haben die Telefontrickbetrüger eine neue Zielgruppe ausgemacht?Die Polizei untersucht die Sache noch, hält es aber nach dem ersten Eindruck für keinen Zufall: Gleich zwei Frauen in Stuttgart, die Russisch sprechen können, sind von sogenannten Schockanrufern um Geld gebracht wurden – und die Anrufer sprachen ebenfalls Russisch. Laut einer Polizeisprecherin sieht es danach aus, als könnten die Opfer gezielt ausgesucht worden sein.