Kriminalpolizei Waiblingen Kinderporno-Ermittler: Der tägliche Blick in den Abgrund
Millionen Bilder, hunderttausende Videos: Die Kriminalpolizei Waiblingen sichtet Unmengen an Kinderpornografie. Ein Ermittler berichtet aus dem Alltag.
Millionen Bilder, hunderttausende Videos: Die Kriminalpolizei Waiblingen sichtet Unmengen an Kinderpornografie. Ein Ermittler berichtet aus dem Alltag.
Wenn Christian Kaufmann morgens den Rechner anschaltet, erwartet ihn der Blick in den Abgrund. Was auch immer Menschen einander antun können: Die Chancen, dass er es bereits gesehen hat, sind hoch. Kaufmann ist Kriminalhauptkommissar bei der Polizei in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Sein Job sind Ermittlungen im Bereich Kinderpornografie. Dazu gehört auch, entsprechendes Material auszuwerten.