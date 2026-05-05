Biontech hatte seinen früheren Impfstoff-Konkurrenten Curevac erst kürzlich komplett übernommen. Nun sollen mehr als 800 Stellen in Tübingen gestrichen werden.
05.05.2026 - 13:37 Uhr
In Tübingen droht der Kahlschlag: Der Impfstoffhersteller Biontech will den Standort des kürzlich übernommenen Konkurrenten Curevacs schließen. Von den Plänen sind dem Mainzer Unternehmen zufolge ungefähr 820 frühere Curevac-Beschäftigte betroffen. Der frühere Hauptsitz von Curevac in Tübingen soll bis Ende 2027 geschlossen werden.