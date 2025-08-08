Tausende Stellen fallen in der Autoindustrie weg. Manche Beschäftigte bei Bosch und Mercedes nehmen die Abfindung und schlagen neue Wege ein. Hier erzählen sie, was sie nun machen.
10.08.2025 - 06:52 Uhr
Es sind unsichere Zeiten in der Autoindustrie. Die Automobilkonzerne Mercedes-Benz und Porsche bauen Tausende Stellen ab – und auch der Technologiekonzern Bosch muss Arbeitsplätze streichen. Bei Mercedes-Benz und Bosch versucht man, mit Abfindungen mehr Menschen zum Gehen zu bewegen. Wir haben Menschen getroffen, die einen Aufhebungsvertrag unterschrieben haben, und sie gefragt, was sie zukünftig machen.