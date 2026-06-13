Viele junge Erwachsene fühlen sich von der Gegenwart überwältigt – und das in einer Phase, in der wichtige Entscheidungen anstehen. Psychologen erklären, woher das Gefühl kommt, was wirklich hilft, wieso Resilienz dabei so wichtig ist. Und was ein berühmtes Zitat von Sylvester Stallone alias „Rocky“ damit zu tun hat.
Dauerkrisen, ein durch KI - Künstliche Intelligenz - zunehmend erschwerter Berufseinstieg, Wohnungsnot: Viele junge Menschen blicken sorgenvoll in die Zukunft. Das zeigt sich zum Beispiel in der aktuellen Studie „Jugend in Deutschland 2026“, für die rund 2000 Personen im Alter von 14 bis 29 Jahren repräsentativ befragt wurden.