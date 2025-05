Ola Källenius hat immer wieder die häufigen krankheitsbedingten Ausfälle von Arbeitnehmern in Deutschland kritisiert. Im EU-Vergleich ist die Anzahl der Fehltage überdurchschnittlich hoch. Ganz so einfach ist die Sache trotzdem nicht.

Julian Meier 13.05.2025 - 11:54 Uhr

Wenn es darum geht, zu begründen, warum wieder Arbeitsplätze aus Deutschland ins Ausland verlagert werden, verweist Mercedes-Benz gerne auf die hohen Arbeitskosten hierzulande. Um 70 Prozent seien diese in Ungarn niedriger, hieß es im Frühjahr, als der Stuttgarter Autobauer ankündigte, tausende Jobs von Deutschland in sein ungarisches Werk in Kecskemét zu verlagern. Was Mercedes in Deutschland insbesondere stört: die häufigen krankheitsbedingten Ausfälle.