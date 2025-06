Kroatien galt lange als Geheimtipp bei deutschen Urlaubern. Das Land an der Adria lockt mit blauem Wasser, Sonne, ist mit dem Auto erreichbar und war dazu lange deutlich günstiger als vergleichbare Urlaubsziele wie Spanien oder Italien. Doch in diesem Jahr geht die Zahl der deutschen Urlauber, laut Erhebungen des europäischen Dachverbands nationaler Tourismusverbände, erstmals seit vielen Jahren zurück.

Der Grund: Urlaub in Kroatien ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden – das Angebot für Touristen aber weitestgehend gleich geblieben. Deshalb sehen sich Urlauber nach anderen Urlaubszielen um, etwa Albanien. Laut dem kroatischen Nachrichtenportal „index.hr“ könnte das südosteuropäische Land Kroatien bald bei der Zahl an Touristen überholen. Auch bei deutschen Urlaubern ist Albanien im Kommen. Der Balkanstaat liegt gemessen an Google-Suchanfragen auf Platz vier der gefragtesten Reiseziele der Deutschen.

Urlaub in Albanien mehr als 50 Prozent billiger als in Deutschland

Doch was macht Albanien so attraktiv für Urlauber? Wie eine Untersuchung des Statistischen Bundesamts zeigt, lässt sich in keinem anderen Land Europas billiger Urlaub machen als dort. In Albanien kostet der Urlaub nicht mal halb so viel wie in Deutschland. Sowohl Unterkunft als auch Essen sind vergleichsweise günstig.

Doch Albanien ist nicht nur preiswert, sondern hat auch einiges zu bieten. Der Balkanstaat, der rund 2,8 Millionen Einwohner hat und in etwa so groß ist wie Brandenburg, muss sich landschaftlich vor keinem anderen Land Europas verstecken. Im Südwesten erstreckt sich die albanische Riviera, bekannt für ihre traumhaften Strände, türkisblaues Wasser und malerische Küsten.

Etwas weiter im Landesinneren befindet sich die Hauptstadt Tirana. Sie ist in etwa so groß wie Stuttgart und besticht durch eine Mischung aus historischer und moderner Architektur.

Im Norden des Landes erheben sich die Gipfel der albanischen Alpen. Der höchste Berg, der Korab, ist mit 2764 Metern nur knapp 200 Meter niedriger als die Zugspitze. Auf Aktivurlauber warten zahlreiche Wanderrouten durch unberührte Natur. In der Region gibt es zudem diverse Seen, in denen gebadet und geangelt werden kann.

Osmanische Einflüsse in der Architektur und Küche

Ein Stück Osmanisches Reich finden Urlauber in der Stadt Berat. Sie ist als „Stadt der Tausend Fenster“ bekannt und beeindruckt mit ihrer osmanischen Architektur. Berat gehört zum Unesco-Weltkulturerbe ebenso wie die „Steinstadt“ Gjirokastra. Von der örtlichen Burg aus hat man einen schönen Ausblick auf das Drino-Tal.

Auf einer Halbinsel unweit von Griechenland befindet sich der Butrint-Nationalpark. Hier stehen Ruinen aus einer antiken Hafenstadt aus dem achten Jahrhundert vor Christus. Die Überreste zählen zu den bedeutendsten archäologischen Stätten des Balkans.

Eines gibt es zudem überall: gutes Essen. Das kulinarische Angebot in Albanien ist vielfältig – und vereint Einflüsse der mediterranen, osmanischen und Balkanküche. Das albanische Nationalgericht ist Tavë Kosi, ein Auflauf aus Lammfleisch und Reis, der mit einer Joghurt-Ei-Mischung überbacken wird.

Von Stuttgart mit dem Flieger nach Albanien

Flüge

Von Stuttgart aus geht es mit Eurowings mittwochs und sonntags nach Tirana und zurück. Mittwochs hebt der Flieger um 13.30 Uhr in Stuttgart ab, sonntags bereits um 6.30 Uhr. Zurück geht es mittwochs ab 16 Uhr und sonntags ab 9 Uhr. Die Flugzeit beträgt rund zwei Stunden.

Flugpreise

Flüge gibt es bei Eurowings ab 44,99 Euro. In den Sommerferien sind die Flüge jedoch deutlich teurer. Dann kosten die meisten Flüge (in eine Richtung) zwischen 100 und 200 Euro pro Person.