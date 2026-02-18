Im Frühling wandern Kröten und Frösche zu ihren Laichplätzen. Damit sie dabei nicht unter die Räder kommen, sucht am Stuttgarter Eichenhain eine Privatinitiative noch Mitstreiter.

Theresa Schäfer 18.02.2026 - 08:40 Uhr

Die Saison der Krötenwanderung beginnt bald und die Amphibienhelfer in Stuttgart-Riedenberg suchen noch Unterstützung. Erdkröten und Bergmolche brauchen am Naturschutz- und Erholungsgebiet Eichenhain Hilfe, um sicher zu ihren Laichgewässern zu kommen. In Riedenberg sind das Teiche in Privatgärten.