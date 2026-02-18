Im Frühling wandern Kröten und Frösche zu ihren Laichplätzen. Damit sie dabei nicht unter die Räder kommen, sucht am Stuttgarter Eichenhain eine Privatinitiative noch Mitstreiter.

Die Saison der Krötenwanderung beginnt bald und die Amphibienhelfer in Stuttgart-Riedenberg suchen noch Unterstützung. Erdkröten und Bergmolche brauchen am Naturschutz- und Erholungsgebiet Eichenhain Hilfe, um sicher zu ihren Laichgewässern zu kommen. In Riedenberg sind das Teiche in Privatgärten.

 

Die bestehende Tierschutzgruppe freut sich über Freiwillige, die in den Monaten März und April ein bis zweimal die Woche abends nach Einbruch der Dämmerung entlang der Eichenparkstraße Amphibien einsammeln. So ein „Krötenspaziergang“ dauert etwa ein bis zwei Stunden.

Neue Amphibienhelfer wird auf einem Einführungsspaziergang alles erklärt. Interessierte Tierfreunde können sich bis Donnerstag, 19. Februar, bei der Ehrenamtsagentur in Stuttgart-Sillenbuch (0711/472171 oder ehrenamtsagentur-sillenbuch@t-online.de) melden.