Krypto-Fans und -Anleger, die auf der Plattform Bison Bitcoin und Co. handeln, haben derzeit keinen Zugriff mehr auf ihre Wallets. Wie focus.de berichtet, seien die Probleme bereits am Dienstagabend aufgetaucht.

Demnach gebe es schon Probleme beim Login. Nutzer, die sich auf der Plattform einloggen wollen, bekommen eine Fehlermeldung: „Entschuldigung, Bison befindet sich aktuell in Wartung und wird dir schnellstmöglich wieder zur Verfügung stehen.“

Die Plattform, die zur Stuttgarter Börse gehört und um die 700 000 Nutzer haben soll, äußerte sich auf X (ehemals Twitter) zu den Problemen: „Der Login bei Bison ist wegen des Ausfalls eines externen Dienstleisters weiterhin nicht möglich. Wir arbeiten sorgfältig an einer Lösung und informieren dich, sobald der Login wieder funktioniert. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten“, hieß es.

Probleme bei Bison: das ist der Grund

Auch die Gründe für den Ausfall teilte der Anbieter mit. Der Grund sei ein „schwerwiegender Ausfall eines externen Dienstleisters“. Es seien umfangreiche Prüfungen notwendig. „Die Dauer können wir leider noch nicht exakt abschätzen, da die Komplexität des Problems unerwartet hoch ist.“

Am Mittwoch richtete Bison extra eine Webseite ein, auf der Fragen zu den Problemen von besorgten Nutzern beantwortet werden. Die Börse versuchte zu beruhigen: Die Login-Probleme hätten „zu keinem Zeitpunkt Auswirkungen auf die Verwahrung der Coins. Diese sind sicher und treuhänderisch in unserer Custody inkl. Versicherung verwahrt. Auch stehen die technischen Schwierigkeiten in keinerlei Zusammenhang mit deinen Bargeld-Einlagen in deinem Bison Account.“

Auf X äußerten sich verärgerte Nutzer. Dort schrieb ein Nutzer beispielsweise: „Meine Daten gehen also an einen Dienstleister und wer das ist darf ich nicht erfahren? Großartig!“ Andere forderten „Transparenz“.